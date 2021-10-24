الواعرة كامري 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسط 1859 ريال واطول فترة سداد

كامري 2022 LE واحدة من أفضل الاختيارات التي تقدمها تويوتا للسعوديين في المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول على السيارة بطريقين، شرائها كاش أو عن طريق تمويلها، وتعد شركة تمويل عبداللطيف جميل واحدة من أفضل الشركات التي تمول السيارة، لذلك نعرض في هذه المقالة شروط وتفاصيل تقسيط كامري 2022 LE من عبداللطيف جميل.

كامري 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسط 1859 ريال واطول فترة سداد

يمكنك عزيزي القارئ تمويل كامري 2022 LE من شركة عبداللطيف جميل مقابل دفع 2007 ريال تحديدًا شهريًا.

وفي الوقت نفسه ليست هناك دفعة أولى عند استلام السيارة، كل المطلوب هو إمضاء عقد التمويل.

هناك دفعة أخيرة عند انتهاء عقد التمويل وتدعى دفعة التملك وتقدر بـ35 ألف و680 ريال.

مدة التمويل ضمن العقد الذي يتيح دفع قسط شهري بـ1859 ريال هي 60 شهر.

وفي الوقت نفسه هناك مصروفات إدارية تقدر بحوالي 892 ريال.

كامري LS STD بسعر 98 ألف و900 ريال.

وفي الوقت نفسه سعر LE هو 102 ألف و580 ريال.

وهناك أيضا فئة GLE-K بسعر 110 ألف و745 ريال.

وسعر HEV LE هو 103 ألف و155 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك HEV GRANDE بسعر 146 ألف و855 ريال.

معدل النسبة السنوية من عبداللطيف جميل هو 20%

ضريبة القيمة المضافة على السيارة ستكون 16 ألف و190 ريال.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة الإجمالي بعد تمويل السيارة على 60 شهر سيكون 164 ألف و302 ريال.

الأسود.

وفي الوقت نفسه هناك البني الغامق.

وهناك الأبيض اللؤلؤي.

وكذلك هناك الرمادي.

اللون الفضي.

محرك قوي بقوة 204 حصان ميكانيكي.

وفي الوقت نفسه السيارة توفر في استهلاك الوقود حيث تسير 18 كيلو متر مقابل كل لتر بنزين.

كماليات السيارة هي كاميرا خلفية وحساسات للرجوع للخلف بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية.

السيارة تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات.

وسادات هوائية للراكب الأمامي وقائد للسيارة للتقليل من خطر الإصابة حال حدوث تصادم.

نظام ترفيهي قوي وأبرز مميزاته شاشة تعمل باللمس بمساحة 7 بوصة.

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