عرض البنك الأهلي السعودي SNB على سيارات تاهو من شيفرولية

عرض البنك الأهلي السعودي SNB على سيارات تاهو، كشف عنه البنك خلال الفترة الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الحادي والتسعين. وهو العرض الذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وبالتحديد 31 اكتوبر 2021، وذلك على سيارات شيفروليه الأمريكية، من فئة تاهـو 2021 LS 2WD.

يتضمن عرض البنك الأهلي السعودي؛ العديد من المزايا المذهلة على سيارات تاهو فهو بدون دفعة أولى أو دفعة مبدئية، وبدون مصاريف إدارية، وبدون دفعة أخيرة. ويتضمن 60 شهر أقساط، قيمة كل قسط 2.383 ريال سعودي، والتي تشمل قيمة الضريبة المضافة بنسبة 15 %.

وأوضح البنك الأهلي السعودي SNB تفاصيل هذا العرض الذي يسري حتى 31 أكتوبر 2021 ، مشيرًا إلى أن احتساب الأقساط بالطريقة اعلاه للعملاء الذين يحولون رواتبهم على البنك الأهلي السعودي. ولكن يمكن لمن لا يحول راتبه الحصول على السيارة بمعدل سنوي يبلغ 4.48%.

تتمتع سيارة تاهو 2021 بالعديد من المزايا سواء من حيث التصميم الداخلي أو الخارجي أو الميزات الميكانيكية، إلا أن أبرزها مزايا الآمان، مثل؛ مانع السرقة، والآير باج، وإنذار مانع السرقة، والتحكم الديناميكي للثبات.

تتميز السيارة بمقاعد قماش، ومقاعد خلفية قابلة للطي، ومسند ذراع المقعد الأمامي، مع مرايات أبواب إلكترونية، مع تحكم في الصوت على عجلة القيادة، ومكيف أوتوماتك، ومدخل aux ومشغل أقراص ليزرية. والسيارة عائلية، حيث يبلغ عدد مقاعدها 9 مقاعد.

سيارة تاهو موديل 2021 LS 2WDمن نوع الـ SUV ، سيارة أمريكية بمحرك Petrol 8 سعة 5.3 ويمنح هذا المحرك قوة 355 حصان وعزم دوران 383 نيوتن متر. كما تأتي السيارة بـ 8 سيلندر، دفع أمامي وخلفي، وسعة خزان للوقود 100 لتر، واستهلاك اقتصادي للبنزين 12.3 لتر / 100 كم. وتتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي، وسرعة قصوى تبلغ 172 كم / الساعة، وفيما يتعلق بالتسارع من سرعة الثبات حتى 100 كم / الساعة، فتصل إلى 9.5 ثانية، مع سعة لترية 1600 .

تأتي سيارة تاهـو 2021 LS 2WDبطول 5.181 متر، وعرض 2.044 متر، وارتفاع 1.890 متر، وقاعدة عجلات تصل إلى 2.946 متر.