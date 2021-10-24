مواصفات عربة بي ام دبليو 2023 الفئة السابعة تعرف على سعرها ومواصفاتها

مواصفات عربة بي ام دبليو 2023 ، من المعروف عن عربة بي ام دبليو التميز والسلاسة والمرونة وإلمامها بكل جديد حيث أن في كل تصميم جديد لعربة بي ام ٢٠٢٣ تفاجئنا بتفاصيل جديدة مميزة في الموديل الجديد ومن وقت ما تم الإعلان عن العربة الجديدة وعملاء بي ام دبليو والمعجبين وحتى المنافسين يبحثون عن صور تخيلية أو مُسربة للعربة الجديدة وفي تلك المقالة سنطلعك على مستجدات الخبر فتابعونا.

مواصفات عربة بي ام دبليو 2023

عندما تم تدشين عربة بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 الحالية للمرة الأولى، تم تلقي الكثير من النقاشات والجدل حول ذلك التصميم، ولكن رغم ذلك تم التقاط العدسات التجسسية لصور جديدة لعربة بي ام ٢٠٢٣ وذلك للجيل التالي عندما كان يتم اختباره على حلبة “نوربورجرينج” وذلك الاختبار قام بتمويه أقل.

وفي ذلك الاختبار تظهر العربة بالشبك الكبير مع مصابيح رباعية جديدة ، كما أن المصابيح تبدو شبيهة لما نراه كعملاء للسيارات في عربة هيونداي كونا والجيل الحالي أيضاً من عربة جيب شيروكي.

الفئة السابعة 2023

تحتوي عربة بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 على :

في البداية تحتوي العربة على مصابيح نهارية نحيفة.

في اسفل المصابيح مصابيح أكبر وظيفتها أنها تقوم بالإنارة الفعلية للطريق.

كذلك على الرغم من ما سبق بي ام دبليو 2023 بإمكانها أن تفعل شيئاً مختلفاً. حيث أنه من تكهنات المتخصصين أنه : من الممكن أن تعمل مصابيحها السفلية على تركيز الضوء فيها بالاشتراك مع مصابيحها العلوية وذلك لتوفير إضاءة أفضل.

بإمكانها أن تفعل شيئاً مختلفاً. حيث أنه من تكهنات المتخصصين أنه :

بي ام ٢٠٢٣

في الصور المسربة للعربة يظهر أيضاً أن واجهتها الأمامية التي تم تعديلها تبدو مختلفة بشكل كبير عن جيلها الحالي، كما أن واجهتها الخلفية مربعة بشكل أكبر من الجيل الحالي، وذلك في حين أن ذلك التصميم العام يذكرنا بعربة ZBF 7er التي كانت اختبارية في فترة التسعينيات.

من الجدير بالذكر أن التكهنات تشير إلى :

أن العربة سوف تتوفر بمحركات بستة أسطوانات وثمانية أسطوانات أيضا.

كما أنه سوف يكون منها نسخ هجينة ونسخ كهربائية بالكامل.

كذلك سوف تكون أول سيارة تستخدم منصة “Neue Klasse” من بي ام دبليو متعددة الاستخدامات.

وفي نهاية المقال نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات عربة بي ام دبليو 2023 و بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.