مواصفات وأسعار سيارة نيسان اكستيرا موديل 2021 الدفع الرباعي في السعودية

- 1/2
- 2/2
تعتبر سيارة نيسان اكستيرا موديل 2021 Xterra أحد الإصدارات القوية من فئة سيارات الدفع الرباعي، وهي أقوى موديلات السيارات في الوقت الحالي، ويتواجد عليها اقبال شديد وهذه السيارات، وتحمل علامة الشركة اليابانية المصنعة نيسان حيث يتم عرض هذه السيارة الرائعة في السوق السعودي، والتي تتميز بوجود مجموعة من المعدات التقنية بفئات مختلفة ستكون معروضة.مواصفات سيارة نيسان إكستيرا 2021 في المملكة العربية السعودية.
- تم تجهيز نيسان إكستيرا 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات حيث سيكون سعة 4 سلندر، والتي يمكن أن تنتج قوة تبلغ 165 حصانًا وذلك لان السعة 2500 سي سي
- من أهم المواصفات هي أن عزم دوران أقصى والذي يتميز به موديل هذه السيارة يبلغ 241 نيوتن متر
- كما أن هذه السيارة تتميز بوجود صندوق تروس أوتوماتيكي وهو يؤدي إلي أنه يقوم بدفع السيارة وذلك يتم من خلال نظام الدفع الذي يحدث عن طريق العجلات الأمامية
- تتميز سيارة نيسان إكستيرا 2021 بأنه يتواجد بها خزان وقود رائع حيث يبلغ سعة هذا الخزان 78 لترًا ونجد أن الطول 4900 مترًا والعرض 1865 مترًا بينما يبلغ الارتفاع 1865 مترًا
تتواجد سيارة نيسان إكستيرا في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للراغبين في شراء هذه السيارة أن يقوم بشرائها من وكالة مناهل والتي تعتبر وكيل شركة نيسان في المملكة، وسنعرض لكم اسعار سيارة نيسان اكسترا بالنسبة للفئات المختلفة، وهذه الأسعار ستكون بدون إضافة الضريبة:
- سيارة نيسان Nissan Xterra SE سيكون سعرها 112 ألف ريال سعودي.
- سيارة نيسان Nissan Xterra SE وهي ثنائي سيكون سعرها 102 ألف ريال سعودي.
- سيارة نيسان إكستيرا تيتانيوم والتي ستكون فئة دفع كلي سيكون سعرها 120 ألف ريال سعودي.
- سيارة نيسان فئة تيتانيوم وهي دفع ثنائي سيكون سعرها 111 ألف ريال سعودي.
- سيارة نيسان اكستيرا بلاتينيوم سعرها 136 الف ريال سعودي.
بالرغم من أن سيارة نيسان اكسترا من السيارات المميزة التي نالت اعجاب الكثيرين الا أنه يتواجد بعض العيوب في سيارة نيسان، من أبرز هذه العيوب:
- أن تسارع الخاص بسيارة نيسان اكستيرا 2021 لا يعتبر الأفضل
- كما أن سيارة نيسان لا تعتبرالافضل بالنسبة لاختراق أصعب الطرق خاصة الطرق الوعرة
الوسوم
تعتبر سيارة نيسان اكستيرا موديل 2021 Xterra أحد الإصدارات القوية من فئة سيارات الدفع الرباعي، وهي أقوى موديلات السيارات في الوقت الحالي، ويتواجد عليها اقبال شديد وهذه السيارات، وتحمل علامة الشركة اليابانية المصنعة نيسان حيث يتم عرض هذه السيارة الرائعة في السوق السعودي، والتي تتميز بوجود مجموعة من المعدات التقنية بفئات مختلفة ستكون معروضة.مواصفات سيارة نيسان إكستيرا 2021 في المملكة العربية السعودية.
- تم تجهيز نيسان إكستيرا 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات حيث سيكون سعة 4 سلندر، والتي يمكن أن تنتج قوة تبلغ 165 حصانًا وذلك لان السعة 2500 سي سي
- من أهم المواصفات هي أن عزم دوران أقصى والذي يتميز به موديل هذه السيارة يبلغ 241 نيوتن متر
- كما أن هذه السيارة تتميز بوجود صندوق تروس أوتوماتيكي وهو يؤدي إلي أنه يقوم بدفع السيارة وذلك يتم من خلال نظام الدفع الذي يحدث عن طريق العجلات الأمامية
- تتميز سيارة نيسان إكستيرا 2021 بأنه يتواجد بها خزان وقود رائع حيث يبلغ سعة هذا الخزان 78 لترًا ونجد أن الطول 4900 مترًا والعرض 1865 مترًا بينما يبلغ الارتفاع 1865 مترًا
تتواجد سيارة نيسان إكستيرا في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للراغبين في شراء هذه السيارة أن يقوم بشرائها من وكالة مناهل والتي تعتبر وكيل شركة نيسان في المملكة، وسنعرض لكم اسعار سيارة نيسان اكسترا بالنسبة للفئات المختلفة، وهذه الأسعار ستكون بدون إضافة الضريبة:
- سيارة نيسان Nissan Xterra SE سيكون سعرها 112 ألف ريال سعودي.
- سيارة نيسان Nissan Xterra SE وهي ثنائي سيكون سعرها 102 ألف ريال سعودي.
- سيارة نيسان إكستيرا تيتانيوم والتي ستكون فئة دفع كلي سيكون سعرها 120 ألف ريال سعودي.
- سيارة نيسان فئة تيتانيوم وهي دفع ثنائي سيكون سعرها 111 ألف ريال سعودي.
- سيارة نيسان اكستيرا بلاتينيوم سعرها 136 الف ريال سعودي.
بالرغم من أن سيارة نيسان اكسترا من السيارات المميزة التي نالت اعجاب الكثيرين الا أنه يتواجد بعض العيوب في سيارة نيسان، من أبرز هذه العيوب:
- أن تسارع الخاص بسيارة نيسان اكستيرا 2021 لا يعتبر الأفضل
- كما أن سيارة نيسان لا تعتبرالافضل بالنسبة لاختراق أصعب الطرق خاصة الطرق الوعرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وأسعار سيارة نيسان اكستيرا موديل 2021 الدفع الرباعي في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.