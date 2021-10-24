مواصفات وأسعار سيارة نيسان اكستيرا موديل 2021 الدفع الرباعي في السعودية

تعتبر سيارة نيسان اكستيرا موديل 2021 Xterra أحد الإصدارات القوية من فئة سيارات الدفع الرباعي، وهي أقوى موديلات السيارات في الوقت الحالي، ويتواجد عليها اقبال شديد وهذه السيارات، وتحمل علامة الشركة اليابانية المصنعة نيسان حيث يتم عرض هذه السيارة الرائعة في السوق السعودي، والتي تتميز بوجود مجموعة من المعدات التقنية بفئات مختلفة ستكون معروضة.

تم تجهيز نيسان إكستيرا 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات حيث سيكون سعة 4 سلندر، والتي يمكن أن تنتج قوة تبلغ 165 حصانًا وذلك لان السعة 2500 سي سي

من أهم المواصفات هي أن عزم دوران أقصى والذي يتميز به موديل هذه السيارة يبلغ 241 نيوتن متر

كما أن هذه السيارة تتميز بوجود صندوق تروس أوتوماتيكي وهو يؤدي إلي أنه يقوم بدفع السيارة وذلك يتم من خلال نظام الدفع الذي يحدث عن طريق العجلات الأمامية

تتميز سيارة نيسان إكستيرا 2021 بأنه يتواجد بها خزان وقود رائع حيث يبلغ سعة هذا الخزان 78 لترًا ونجد أن الطول 4900 مترًا والعرض 1865 مترًا بينما يبلغ الارتفاع 1865 مترًا

مواصفات سيارة نيسان إكستيرا 2021 في المملكة العربية السعودية.سعر سيارات Nissan Xterra 2021 في السعودية

تتواجد سيارة نيسان إكستيرا في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للراغبين في شراء هذه السيارة أن يقوم بشرائها من وكالة مناهل والتي تعتبر وكيل شركة نيسان في المملكة، وسنعرض لكم اسعار سيارة نيسان اكسترا بالنسبة للفئات المختلفة، وهذه الأسعار ستكون بدون إضافة الضريبة:

سيارة نيسان Nissan Xterra SE سيكون سعرها 112 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان Nissan Xterra SE وهي ثنائي سيكون سعرها 102 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان إكستيرا تيتانيوم والتي ستكون فئة دفع كلي سيكون سعرها 120 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان فئة تيتانيوم وهي دفع ثنائي سيكون سعرها 111 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان اكستيرا بلاتينيوم سعرها 136 الف ريال سعودي.

عيوب نيسان اكستيرا 2021

بالرغم من أن سيارة نيسان اكسترا من السيارات المميزة التي نالت اعجاب الكثيرين الا أنه يتواجد بعض العيوب في سيارة نيسان، من أبرز هذه العيوب: