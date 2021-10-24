رسميا لاندكروزر 2022 بأقل قسط بالسعودية 2250 ريال تقسيط مريح لاندكروزر 2022

تعد لاندكروزر 2022 واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم، وتحتل لاند كروزر مكانة كبيرة في سوق السيارات السعودي على وجه الخصوص ولذلك لأنها تغطى معظم الاحتياجات تقريبا، وتعد السيارة اليابانية واحدة من أكثر السيارات قوة وذلك لأنها تمتلك محرك يعطي قوة تقدر بـ 409 حصان في فئتها VS، ونشرنا قبل ذلك مقالة عن تقسيط كامري 2022 بأقل قسط في المملكة العربية السعودية.رسميا لاندكروزر 2022 بأقل قسط في السعودية 2250 ريال
- الارقام التالية خاصة بسيارة لاندكروزر 2022 فئة GXR – L2.
- وفي الوقت نفسه تم حساب القسط الشهري بمبلغ 2250 على فترة تمويل 60 شهر.
- يتم سداد دفعة أولى وقت كتابة عقد التمويل بقيمة 103 ألف و707 ريال.
- معدل النسبة السنوية لسيارة لاند كروزر هي 22%.
- 262 الف ريال تقريبا.
- يتم سداد دفعة تملك أخيرة تقدر بـ91 ألف و 320 ريال.
- وفي الوقت نفسه ضريبة القيمة المضافة على السيارة هي 41 ألف و 281 ريال سعودي.
- سعر السيارة سيصبح بعد تمويلها على 60 شهر هو 372 ألف و554 ريال سعودي.
ملحوظة: تتغير اسعار السيارة طبقا للتغييرات في سوق السيارات لذلك تابع وكالة عبداللطيف جميل باتصال قبل الإقدام على الشراء على الرقم التالي:
- 8002442211
- ناقل حركة أتوماتيكي بـ10 سرعات يساعد الماتور على الإنطلاق بأقوى سرعة.
- وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بسعة خزان وقت خرافية بحجم 110 لتر.
- إطارات السيارة تأتي بمقاس 18.
- مرايا كهربائية تميل للخلف عند الرجوع للخلف.
- وفي الوقت نفسه هناك مسند ذراع خلفي يأتي مع حامل أكواب لإطفاء الفخامة على الكنبة الخلفية.
- تحكم كهربائي بمقعد السائق يساعد على الراحة والتحكم في وضعية القيادة بأسهل طريقة.
- مانع أشعة الشمس بالإضافة إلى تحكم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي.
- وكذلك هناك نظام ترفيهي مميز يتكون من سماعات خرافية متصلة بشاشة بقياس 9 بوصة بالإضافة إلى منفذ USB.
- وفي الوقت نفسه السيارة تحتوى على مثبت سرعة بالإضافة إلى رز تشغيل وايقاف المحرك السريع.
- وكذلك يمكن تشغيل المحرك من ريمود السيارة.
الوسوم
تعد لاندكروزر 2022 واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم، وتحتل لاند كروزر مكانة كبيرة في سوق السيارات السعودي على وجه الخصوص ولذلك لأنها تغطى معظم الاحتياجات تقريبا، وتعد السيارة اليابانية واحدة من أكثر السيارات قوة وذلك لأنها تمتلك محرك يعطي قوة تقدر بـ 409 حصان في فئتها VS، ونشرنا قبل ذلك مقالة عن تقسيط كامري 2022 بأقل قسط في المملكة العربية السعودية.رسميا لاندكروزر 2022 بأقل قسط في السعودية 2250 ريال
- الارقام التالية خاصة بسيارة لاندكروزر 2022 فئة GXR – L2.
- وفي الوقت نفسه تم حساب القسط الشهري بمبلغ 2250 على فترة تمويل 60 شهر.
- يتم سداد دفعة أولى وقت كتابة عقد التمويل بقيمة 103 ألف و707 ريال.
- معدل النسبة السنوية لسيارة لاند كروزر هي 22%.
- 262 الف ريال تقريبا.
- يتم سداد دفعة تملك أخيرة تقدر بـ91 ألف و 320 ريال.
- وفي الوقت نفسه ضريبة القيمة المضافة على السيارة هي 41 ألف و 281 ريال سعودي.
- سعر السيارة سيصبح بعد تمويلها على 60 شهر هو 372 ألف و554 ريال سعودي.
ملحوظة: تتغير اسعار السيارة طبقا للتغييرات في سوق السيارات لذلك تابع وكالة عبداللطيف جميل باتصال قبل الإقدام على الشراء على الرقم التالي:
- 8002442211
- ناقل حركة أتوماتيكي بـ10 سرعات يساعد الماتور على الإنطلاق بأقوى سرعة.
- وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بسعة خزان وقت خرافية بحجم 110 لتر.
- إطارات السيارة تأتي بمقاس 18.
- مرايا كهربائية تميل للخلف عند الرجوع للخلف.
- وفي الوقت نفسه هناك مسند ذراع خلفي يأتي مع حامل أكواب لإطفاء الفخامة على الكنبة الخلفية.
- تحكم كهربائي بمقعد السائق يساعد على الراحة والتحكم في وضعية القيادة بأسهل طريقة.
- مانع أشعة الشمس بالإضافة إلى تحكم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي.
- وكذلك هناك نظام ترفيهي مميز يتكون من سماعات خرافية متصلة بشاشة بقياس 9 بوصة بالإضافة إلى منفذ USB.
- وفي الوقت نفسه السيارة تحتوى على مثبت سرعة بالإضافة إلى رز تشغيل وايقاف المحرك السريع.
- وكذلك يمكن تشغيل المحرك من ريمود السيارة.
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