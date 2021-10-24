عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش في السعودية 1443 عروض عبداللطيف جميل للسيارات

يبحث كل مواطن عن سيارة جديدة توفر له كافة احتياجاته من حيث الراحة والأمان والسعر، ولذلك يبحث دائمًا عن عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021- 1443، والتي يتم شراء السيارات بالتقسيط وفق عقود محددة بين البائع والمشتري، وأسعارها رخيصة جدًا، ويتم دفع قيمة التقسيط كل شهر، ومن ذلك تقوم الكثير من معارض تقسيط سيارات مباشر بالمملكة مثل عروض عبداللطيف جميل للسيارات الجديدة والمستعملة بالتقسيط، وهناك من يبحث عن حراج سيارات مستعملة بالتقسيط، واختيار نوع السيارة المناسبة لها بإمكانياته عاليه ومميزة.

تتوفر عروض سيارات كثيرة تقسيط بسعر الكاش، ومنها سيارات هيونداي، وسيارات كيا، وسيارات تويوتا، وذلك في شركة جميل للعروض التي تقدم تفاصيل منتجات تمويلية من عروض تمويل السيارات بحسب السيارات المعروضة من أفخم الموديلات التي تهم السعوديين، ويمكنك الاتصال على الشركة على رقم (8002442211).

من عروض عبداللطيف جميل على سيارات الهيونداي:

سيارة هيونداي سوناتا، قيمة القسط الذي يجب دفعه شهريًا تبدأ من 1299 ريال، بدون رسوم إدارية أو دفعة أولى.

سيارة أكسنت 2021، قيمة القسط الشهري يبدأ من 1.094 ريال، بدون رسوم إدارية أو دفعة أولى.

وعرض سيارة سنتافي 2021، قيمة القسط الذي يجب دفعه شهريًا تبدأ من 2.052 ريال، ومدة التقسيط تصل إلى خمس سنوات.

سيارة إلنترا 2021 ، قيمة القسط يصل شهريًا إلى 1.353 ريال، وتتوفر صيانة مجانية للسيارة لمدة 3 سنوات.

عرض كيا ريو هاتشباك 2021، قيمة القسط الذي يجب دفعه شهريًا تبدأ من 1019 ريال.

وسيارة كيا سيلتوس، قيمة القسط الذي يجب دفعه شهريًا تبدأ من 1463 ريال.

بينما سيارة كيا كي فيف 2021، قيمة القسط الذي يجب دفعه شهريًا تبدأ من 1676 ريال.

سيارة كيا تيلورايد، قيمة القسط الذي يجب دفعه شهريًا تبدأ من 2772 ريال.

يمكنك الحصول على سيارة بالتمويل عن طريق التأجير التمويلي من شركة عبداللطيف جميل، والعروض تشمل: