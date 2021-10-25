القنبلة الفخمة وصلت السعودية... سيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة في السعودية ومواصفاتها ومميزاتها فخامة بجد

سيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة في السعودية ،قامت شركة تويوتا بإطلاق سيارة روميو 2022 وهي الاسم الجديد لسيارة سوزوكي ارتيجا بسبب الترابط بين السيارتين وقد حازت السيارة على شهرة كبيرة في جميع الأسواق وخاصة داخل المملكة العربية السعودية حيثُ يُعدْ سعرها مناسبًا لفئة كبيرة من الأفراد وتعرف بكثرة المميزات والمواصفات الخاصة بها وتم إطلاق السيارة بعدة فئات مختلفة الأسعار ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على مواصفات ومميزات السيارة. سيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة في السعودية سيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة في السعودية مواصفات سيارة تويوتا روميو 2022 تعد مواصفات سيارة تويوتا روميو قريبة جدًا من مواصفات سيارة سوزوكى ارتيجا ويختلفان في أمور بسيطة جدًا من حيثُ التصميم من الخارج وشكل الجنوط ومن أهم مواصفات سيارة تويوتا روميو هي: تعمل السيارة بقوة تصل إلى 103 حصان.

يعمل فتيس السيارة بنظام اوتوماتيكي وله أربع مستويات.

تعمل السيارة بمحرك 4 سلندر ويتسع إلى 1.5 لتر.

يصل عزم دوران السيارة إلى 138 نيوتن لكل متر.

تتسع الشنطة الخلفية إلى 153 لتر ويمكن أن تبلغ حتى 550 لتر.

صممت السيارة من الخارج بشكل رياضي. مميزات سيارة تويوتا روميو 2022 مميزات سيارة تويوتا روميو 2022 تحتوي السيارة على كثير من المميزات حتى أصبحت حلم ومطلب الكثير ومن أهم هذه المميزات: تتميز سيارة تويوتا روميو باحتوائها على سبع مقاعد مما جعلها مناسبة إلى جميع العائلات.

تتميز السيارة بوجود شبكة من الأمام صممت على شكل خطوط أفقية.

تشبه سيارة تويوتا روميو كثيرًا سيارة سوزوكي بالينو وسيارة تويوتا أوربان كروزر.

تتميز السيارة باحتوائها على جنوط يبلغ مقاسها إلى 10 بوصة كما تحمل شعار شركة تويوتا.

تعد روميو مشابهة لسيارة سوزوكي ولكن تختلف العلامة التجارية في السيارتين.

تتميز السيارة بالراحة لاحتوائها على خط في القاع.

تعد سيارة تويوتا روميو من أكثر السيارات العملية التي تم طرحها من شركة تويوتا.

تتميز السيارة بتطوير تصميمها وهي مناسبة لجميع الأذواق.

تحتوي على نظام حماية السيارة من الداخل.

ومن أهم ما يميزها أن لوحة السيارة تحتوي على ثلاث مناطق وتتميز كل واحدة بطريقة خاصة.

تتميز بالثبات على الأرض وخاصة عند السرعة العاليك ولا يؤثر عليها بسبب قوة الموتور الخاص بها. الوسوم

سيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة في السعودية ،قامت شركة تويوتا بإطلاق سيارة روميو 2022 وهي الاسم الجديد لسيارة سوزوكي ارتيجا بسبب الترابط بين السيارتين وقد حازت السيارة على شهرة كبيرة في جميع الأسواق وخاصة داخل المملكة العربية السعودية حيثُ يُعدْ سعرها مناسبًا لفئة كبيرة من الأفراد وتعرف بكثرة المميزات والمواصفات الخاصة بها وتم إطلاق السيارة بعدة فئات مختلفة الأسعار ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على مواصفات ومميزات السيارة. سيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة في السعودية سيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة في السعودية مواصفات سيارة تويوتا روميو 2022 تعد مواصفات سيارة تويوتا روميو قريبة جدًا من مواصفات سيارة سوزوكى ارتيجا ويختلفان في أمور بسيطة جدًا من حيثُ التصميم من الخارج وشكل الجنوط ومن أهم مواصفات سيارة تويوتا روميو هي: تعمل السيارة بقوة تصل إلى 103 حصان.

يعمل فتيس السيارة بنظام اوتوماتيكي وله أربع مستويات.

تعمل السيارة بمحرك 4 سلندر ويتسع إلى 1.5 لتر.

يصل عزم دوران السيارة إلى 138 نيوتن لكل متر.

تتسع الشنطة الخلفية إلى 153 لتر ويمكن أن تبلغ حتى 550 لتر.

صممت السيارة من الخارج بشكل رياضي. مميزات سيارة تويوتا روميو 2022 مميزات سيارة تويوتا روميو 2022 تحتوي السيارة على كثير من المميزات حتى أصبحت حلم ومطلب الكثير ومن أهم هذه المميزات: تتميز سيارة تويوتا روميو باحتوائها على سبع مقاعد مما جعلها مناسبة إلى جميع العائلات.

تتميز السيارة بوجود شبكة من الأمام صممت على شكل خطوط أفقية.

تشبه سيارة تويوتا روميو كثيرًا سيارة سوزوكي بالينو وسيارة تويوتا أوربان كروزر.

تتميز السيارة باحتوائها على جنوط يبلغ مقاسها إلى 10 بوصة كما تحمل شعار شركة تويوتا.

تعد روميو مشابهة لسيارة سوزوكي ولكن تختلف العلامة التجارية في السيارتين.

تتميز السيارة بالراحة لاحتوائها على خط في القاع.

تعد سيارة تويوتا روميو من أكثر السيارات العملية التي تم طرحها من شركة تويوتا.

تتميز السيارة بتطوير تصميمها وهي مناسبة لجميع الأذواق.

تحتوي على نظام حماية السيارة من الداخل.

ومن أهم ما يميزها أن لوحة السيارة تحتوي على ثلاث مناطق وتتميز كل واحدة بطريقة خاصة.

تتميز بالثبات على الأرض وخاصة عند السرعة العاليك ولا يؤثر عليها بسبب قوة الموتور الخاص بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنبلة الفخمة وصلت السعودية… سيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة في السعودية ومواصفاتها ومميزاتها فخامة بجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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