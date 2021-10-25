القنبلة الجبارة.. كيا سبورتاج 2022 بشكلها الجديد بمواصفات أوربية في السعودية

القنبلة الجبارة.. كيا سبورتاج 2022 بشكلها الجديد أعلنت شركة كيا مؤخرا عن بدء طرح أحدث إصداراتها داخل الأسواق وهذا من خلال سيارات كيا سبورتاج التي تقدمها في عدة أشكال واختيارات مختلفة تختلف في تصميم المحرك كما قامت الشركة بتطوير هذا الجيل الخامس ليكون صديق للبيئة بشكل أكبر من خلال تقليل مستوى الانبعاث إلى جانب مزايا خفض استهلاك الوقود لهذا نقدم لكم بعض المعلومات المتعلقة بأنواع الاصدارات المحتمل طرحها من السيارة وأهم المزايا المشتركة بينها والأسعار المتوقعة عبر هذه البيانات الموضحة. القنبلة الجبارة.. كيا سبورتاج 2022 بشكلها الجديد القنبلة الجبارة.. كيا سبورتاج 2022 بشكلها الجديد سوف تقوم الشركة بطرح العديد من الاصدارات لسيارة كيا سبورتاج والتي تختلف تبعًا الأنواع التالية سيارة كيا سبورتاج الهجين البنزين الخفيف حيث تضاف لهذه السيارة إحدى المحركات T-GDI والتي تبلغ 4 اسطوانات بسعة 1.6L ويتميز هذا النوع تقابله مستوى الانبعاث ويبلغ 150 إلى 180 حصان.

كيا سبورتاج فئة بلج إن هايبرد تتشابه هذه السيارة ب اختيارها لمحرك T-GDI.

والذي يسع 1.6 لتر ولكن ما يميزه أنظمة العمل الكهربي في الجر الأمامي.

باستخدام التقنيات المغناطيسية ويصل اجمالي قدرات السيارة بنحو 265 حصان.

فئة هايبرد من كيا سبورتاج تزود بمحرك جانبي مع T-GDI.

والذي يدعم العمل الكهربي وترتفع قدرات العمل إلى 44.2 كيلو وات ويبلغ متوسط توليد السيارة لنحو 230 حصان. وسائل السلامة في سيارات كيا سبورتاج 2022

تدعم خاصية التوقف التلقائي واكتشاف المباراة عبر الطرقات أثناء القيادة.

تستطيع بكل سهولة تنظيم السرعة وتثبيتها وفقًا لأنواع الطرقات المختلفة وتضاريسها.

تزود السيارة بإحدى الشاشات المتخصصة في مراقبة النقاط العمياء.

إلى جانب تقديم خاصية التحذير المباشر في حالة الاقتراب للاصطدام بإحدى السيارات.

فحص مسار السيارة الأساسي وتقديم العديد من الإشارات التحذيرية في حالة تغيير السيارة لمسارها الأساسي. اسعار كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد المتوقعة من المحتمل أن تعرض سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 الحديثة داخل المملكة العربية السعودية بأسعار لا تقل عن 97.500 ريال أولى فئات السيارة.

يبلغ سعر كيا سبورتاج 2022 داخل دولة ابو ظبي بحوالي 95.500 درهم.

أولى فئات السيارة المتعارف عليها مع احتمالية وضع بعض الزيادات البسيطة على هذه الأسعار. تابعنا الآن: Follow @thaqfny_shukran

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