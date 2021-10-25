تويوتا بيلتا 2022 الوحش الياباني المدمر لعائلة السيارات الاقتصادية هل تكتسح الكل؟

تويوتا بيلتا 2022 هي السيارة التي تنافس بها لأول مرة العلامة اليابانية القوية تويوتا في فئة السيارات الاقتصادية، لم تكن الشركة قبل ذلك تفكر في المنافسة في هذه الفئة، لكن الأمر تغير الآن بعد ظهور تسريبات عديدة حول بيلتا 2022 الجديدة الوحش الياباني الذي قد يكتسح الجميع، وهناك العديد من السيارات التي تنافس بقوة في هذه الفئة و سنشير إلى هذه السيارات حتى تتمكن عزيزي القارئ من اتخاذ القرار الصحيح قبل الشراء.

تويوتا بيلتا 2022 الوحش الياباني المدمر لعائلة السيارات الاقتصادية

من المتوقع أن تنافس بيلتا 2022 العديد من السيارات الاقتصادية ومن بين أبرزهم:

ستروين c اليزيه.

وفي الوقت نفسه سوف تنافس السيارة الصينية MG 5.

هيونداي اكسنت RB.

وكذلك فيات تيبو.

نيسان سنترا ونيسان صني.

وفي الوقت نفسه هناك بيجو 301.

سوزوكي سياز، على الرغم من أنها تشبه بيلتا إلى حد كبير لكن شعار تويوتا يخلق الفارق.

ملحوظة: طرح تويوتا بيلتا سيخلق حالة من التغييرات الكبرى في سوق السيارات السعودي وغيره من الأسواق، أفضل شيء حاليا لمقدمين على شراء سيارة اقتصادية هو انتظار طرح بيلتا الجديدة.

من المتوقع أن تأتي بيلتا في السعودية بسعر ما بين الـ61 والـ 65 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه سوف تأتي السيارة في مصر بحسب التسريبات في متوسط 260 إلى 265 ألف جنيه.

تقدم بيلتا 2022 مساحات تخزينية رائعة وشنطة خلفية عائلية كبيرة الحجم بمساحة تقارب الـ500 لتر.

السيارة تقدم أعلى قيمة مقابل أقل سعر.

علامة تويوتا تعني الاعتمادية وهو ماتقدمه الشركة في بيلتا ببُعدها عن كل ما هو غير اعتمادي.

وفي الوقت نفسه السيارة موفرة في صرفية الوقود للغاية فهي تستهلك لتر بنزين واحد كل 20 كيلو.

بيلتا تقدم شاشة ترفيهية كبيرة الحجم بمقاس 7 انش.

من المتوقع أن تضيف تويوتا بعض التحسينات على بيلتا بعكس الحال في سياز.

وفي الوقت نفسه قد تضيف تويوتا نظام ABS في نظام مكابح السيارة.

ويعمل نظام ABS على منع زحف السيارة في حالة استعمال المكابح بشكل قوي.

سعر تويوتا بيلتا 2022 في السعودية ومصرأبرز مزايا بيلتا الوحش الياباني الجديد