عرض تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية بسعر 1050 ريال شهري

سعر سيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية، والسيارة الجديدة كليًا من شركة هيونداي الكورية الجنوبية، أثارت الكثير من الجدل في المملكة، نظرًا للميزات المذهلة الموجودة بالسيارة من ناحية، والميزات المالية الكثيرة الموجودة في العرض. فـ عرض تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية بإجمالي سعر 68 ألف ريال للفئة الأولى، و78 ألف للفئة الثانية.

عرض تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية السعر

قدمت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عرضًا مميزًا لعملائها في المملكة العربية السعودية على سيارتها الجديدة كريتا 2022. العرض الذي قدمته الشركة بدون هامش ربح، وبدون دفعة أولى، أو رسوم إدارية، علاوة على ذلك فهو يتضمن صيانة مجانية حتى مسافة 5000 كم. كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل، بالإضافة إلى منح العميل 5 سنوات خدمة المساعد على الطريق. يمكن الحصول على تلك السيارة بسعر 1050 ريال شهريًا، بإجمالي سعر 68 ألف ريال للفئة الأولى، و78 ألف للفئة الثانية.

تأتي سيارة هيونداي كريتا 2022 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، والتي تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي. ويمنح هذا المحرك قوة 113 حصان للسيارة، بعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من السرعة صفر حتى الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة، فى خلال 12.1 ثانية.

تتميز السيارة بأبعاد خارجية تصل إلى طول 4300 مم، وعرض 1790 مم، وارتفاع 1620 مم، وسعة شنطة خلفية تصل إلى 433 لتر.

عرض تقسيط هيونداي كريتا الجديد يعطيك الكثير فلقد تم تزويد سيارات «هيونداي كريتا» موديل 2022 بالعديد من المواصفات ووسائل الآمان «الوسائد هوائية، والفرامل من نوع ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، علاوة على نظام الثبات إلكتروني ESP مع خاصية الاتزان عند صعود المرتفعات HAC.

تم دعم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات المُختلفة مثل المصابيح الأمامية، علاوة شاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة، مع مكيف هواء، علاوة على عجلة القيادة متعددة الوظائف وقابلة للإمالة. مع خاصية التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، علاوة على جنوط رياضية بقياس 16 بوصة، وشبكة أمامية من الكروم، وسبويلر، وزجاج مُعتم خلفي في الوحش الياباني هيونداي كريتا 2022.

هيونداي كريتا 2022 لماذا هي ممميزة؟

الإجابة في أن هيونداي كريتا 2022 أو هيونداي كريتا 2020 هي من السيارات الراشعة. وصنعتها هيونداي سيارة كريتا الجديدة كلياً بحرفية تفرض على كل مَن يراها احترامها بفضل ما يميزها من تصميم جميل واستثنائي يخطف الألباب. سيميزك المظهر الخارجي الجريء والطابع القوي الجديد لهذه السيارة عن كل قائدي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الآخرين على الطريق.