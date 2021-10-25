أعلنت الشركة المُصنعة تويوتا اليابانية، عن المواصفات المتوفرة بسيارة تويوتا تندرا الجديدة موديل العام القادم، وأوضحت الشركة اليابانية المُصنعة لسيارة تويوتا الجديدة العديد من الإمكانيات الحديثة للسيارة، مثل وجود شاسيه مصمم بشكل جديد، وخيار هجين جديد، وخياريين آخرين رياضيين لمحرك V6 الذي يقوم بتوليد قوة قد تصل ل 437 حصان، وسنقوم بسرد مواصفات تويوتا تندرا 2022 الشكل الجديد وسعرها المتوقع في الأسواق.

المواصفات المتوفرة في سيارة تويوتا تندرا الشكل الجديد

تتوافر سيارة تويوتا تندرا 2022 الشكل الجديد بالتميز والفخامة والضخامة، لتثير إعجاب الأفراد الشغوفين بهذه النوعيات، ومن مواصفات السيارة ما يأتي:

مصابيح السيارة الأمامية أنها ليد وموجودة على الجانبين الأماميين لشبكة السيارة.

توجد السيارة بتصميم فريد من نوعه، حيث تتكون من أربعة أبواب، مع اختيارات لتنفيذ الشبكات الأمامية.

تتميز الجنوط الخاصة بعجلات السيارة BBS أنها بمقاس 18 بوصة.

يوجد بداخل السيارة شاشة مقاس 8 بوصة تعمل عن طريق اللمس.

المصابيح الخلفية بالسيارة تأخذ الشكل حرف ال C ونوع الإضاءة ليد.

يتفق نظام السيارة مع الأندرويد أوتو الذي يعمل بطريقة لاسلكية، والأبل كار بلاي، وتوافر خدمة الواي فاي.

تحتوي السيارة على الكونسول من النوع السميك المركزي الناعم ويتميز بشكله الجذاب و الرائع .

وجود وحدة مركزية للتحكم، تستخدم لأغراض مختلفة.

بالنسبة لمقاعد السيارة سواء الخلفية، أو الأمامية فمزودة بخاصية التبريد والتدفئة.

يتكون سقف السيارة من الزجاج البانورامي.

نافذة السيارة الخلفية من نوع الزجاج المنبثق.

متاح بداخل السيارة أماكن عديدة للتخزين.

يتوافر بالسيارة لوحة للشحن من النوع اللاسلكي.

الأسعار المتوقعة لسيارة تويوتا تندرا بالأسواق

يتوقع أن يكون سعر السيارة بالمملكة العربية السعودية حوالي 138.900 ريال سعودي، أما عن سعر السيارة بالإمارات فمن المتوقع أن يكون 135.700درهم.

وقد يبلغ سعر السيارة بجمهورية مصر العربية ما يقرب من 583.000 جنيه.، ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة بدولة الكويت 11.200دينار، والسعر بالدولار يبلغ 37.500 دولار، وتعتبر هذه مواصفات تويوتا تندرا 2022 الشكل الجديد وسعرها المتوقع في الأسواق، التي قامت الشركة بالإعلان عنها حتى الوقت الحالي، ستعلن العديد من الشركات العالمية عن مواصفات سياراتها الجديدة موديل العام القادم وسوفر نقوم بنشر الكثير من تلك المواصفات.