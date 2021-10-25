عروض سيارة نيسان كيكس 2022 أحدث فئات نيسان KICKS والمواصفات

عروض سيارة نيسان كيكس 2022 كثيرة ومتنوعة من خلال الدخول على موقع الشركات، كما يمكنك التقديم على السيارة باحتيار الموديل المطلوب، حيث تعتبر نيسان KICKS من السيارات التي تمتلك مواصفات قياسية رائعة ومساحة واسعة، وتتميز بسهولة القيادة على الطرق، فقد استطاعت هذه السيارات في وقت قصير تحقيق نجاحاً وانتشار واسع نظرًا لمواصفات الأمان المتوفرة بها، والشكل الخارجي الجذاب، والأسعار المنافسة.

عروض سيارة نيسان كيكس 2022

من العروض المتاحة في نسيان تأتي نيسان صني، وأيضًا مواصفات نيسان باترول المميزة، كما تقدم شركة نيسان السعودية عرض نيسان كيكس (عرض البطل) KICKS، وهو عرض نقدي يبدأ بسعر 51.990 ريال سعودي، ومن مزاياه أن السعر يشمل قيمة الخصم النقدي، وبدون ضريبة قيمة مضافة، وفي حالة استخدام عرض التقسيط فإنه يشمل:

تأمين مجاني ضد الغير لمدة سنة تأمينية

مع استرجاع نقدي بقيمة 2.000 ريال سعودي

يمنحك العرض قسيمة مجانية للتظليل وحماية جسم السيارة

ولك احقيه الصيانة المجانية للسيارة طوال 4 سنوات

مع خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات

الفئة الأولى من KICKS: تتميز بوجود كشافات أمامية، ومساند رأس في الأمام والخلف، وتمتلك 2ايرباج وفرامل، وحساسات للإضاءة، ومساحة خلفية، وتتميز بوجود جنوط 16 بوصة.

والفئة الثانية: تتميز بوجود جنوط 17 بوصة، وتحتوي على مصابيح أمامية، وأيضًا مقابض خاصة بالأبواب الداخلية، بالإضافة إلى بعض المرايا والمقابض الملونة بلون السيارة.

تتميز بالأمان، حيث يُمكن السير على الطرقات السريعة، وتمتلك مصابيح أمامية تساعد على السلامة المرورية.

كما تمتلك كاميرا خاصة بالرؤية الخلفية، وأجهزة استشعار بالخلف لسهولة ركن السيارة.

وتحتوي على فرامل تلقائية خاصة بالطوارئ، وكاميرا خاصة بالرؤية المحيطة.

بها محرك 125 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي، وتتميز بخاصية الدفع الأمامي.

كذلك تمتلك بعض المواصفات الهامة مثل مفتاح القرب، مراقبة النقطة العمياء، البدء عن بُعد، التنبيه.

وتحتوي على منافذ USB، ومقاعد من القماش، ومسجل بسماعات، وبلوتوث، ونظام ترفيه.

تنتقل بسرعة 100كم/ الساعة وسرعة تبلغ 180كم/ الساعة.

يوجد بها خزان وقود تصل سعته إلى حوالي 41 لتر، وتستهلك لترًا لكل 17.8كم.

تحتوي على مرايا إلكترونية، ومصابيح LED، ونوافذ كهربائية.

ويصل طول السيارة إلى 4.3م، والعرض 1.9م، والارتفاع 1.5م، أما طول قاعدة العجلات يصل إلى 2.6 م.

بها وسائل ترفيه مثل مقاعد قابلة للطيّ، وعجلة كهربائية، ومصابيح من الهالوجين.

كذلك يوجد بالسيارة منفذ للشاحن، ومنفذ AUX، ومشغل راديو، ومكبرات صوت.

يتوفر بها مانع للانغلاق، ومانع خاص بانزلاق الإطارات، وجهاز إنذار خاص بمنع السرقة.

فئات سيارة KICKS 2021مميزات نيسان كيكس