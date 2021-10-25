عروض هيونداي مستعمل موديلات 2016 فأقل للبيع بأرخص الأسعار .. لا تفوت الفرصة

عروض سيارات هيونداي مستعمل موديلات 2016 للبيع فأقل بأرخص الأسعار لا تفوت الفرصة، السيارة الأولى تتوفر بمدينة الرياض حي العليا شمال وهي النترا مستعمل 2016 فئة فل كامل وكيل الوعلان، السيارة من المالك الأول بحالة نظيفة جداً جداً باللون الأزرق وداخلية جلد بيج. البدي وكالة بالكامل ماعدا جزء بسيط من الصدام الخلفي، ماكينة 2000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى الحقيقي لها 169 الف كيلو متر، السيارة بها إضاءات بالكامل ليد أمامي وخلفي وكشافات، مع شبك كروم وإطارات ومقابض وعدد خمس جنوط كروم أيضاً.

تتميز السيارة بإمكانية الدخول الذكي مع بصمة وترحيب وتشغيل بصمة بالإضافة إلى فتحة سقف، إضافة إلى حساسات وكاميرا خلفية مدمجة إلى جانب مثبت سرعة وتحكم كامل في المقود. تتميز تلك الفئة كذلك بشاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد لرؤية الكاميرا المدمجة، مكيف خلفي، بلوتوث وUSB وAUX، كفرات جديدة. تم عمل صيانة كاملة من زيوت وفلاتر وغيرها، مجدد ومفحوص جاهز للنقل المباشر للملكية والسعرالمطلوب 45 ألف ريال.

هيونداي مستعمل موديلات 2016 فأقل للبيع

وتتوفر للبيع بالرياض أيضاً هيونداي النترا مستعملة نفس الموديل ولكن فئة ستاندر، المحرك بنزين وليس ديزل ونظام الحركة أوتوماتيكي، سجلت السيارة ممشى حقيقي على العداد يبلغ 263 ألف كيلو متر. السيارة لونها فضي وبها داخلية باللون الأوف وايت والبودي به رشوش متفرقة بدون حادث. ماكينة 4 سلندر سعته ألفي سي سي وجميع المحركات على الشرط، السيارة عليها سوم 30 ألف ريال والبيع قريب.

تتوفر للبيع بمدينة جدة سيارة هيونداي سنتافي مستعمل 2015 وكيل المجدوعي فئة نص فل، اللون الخارجي أبيض وداخلية باللون البيج مع مقاعد مخمل، السيارة نظيفة ممشى قليل بودي بلد لا تشكو من أي حوادث أو خرابات، السيارة عائلية 7 مقاعد ثلاث صفوف بماكينة 4 سلندر تعمل بنظام eco وقير أوتوماتيك، مجدد ينتهي الفحص نهاية العام الهجري والعداد 100 ألف كيلو متر فقط. تتميز السيارة بفتحة بانوراما مع جنوط 18 إنش وحساسات خلفية، إضاءات بالكامل ليد أمامي وخلفي مع شبك ضخم من الكروم وإطارات كروم، شاشة لمس مع كاميرا خلفية ومثبت سرعة وكافة المواصفات المعروفة، السعر المطلوب 58 ألف ريال.

سيارات مستعملة بحد رخيص

تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة هيونداي فيراكروز 2012 بنزين، السيارة وارد سعودي باللون البني من الخارج وداخلية باللون البيج، ماكينة 6 سلندر 3800 سي سي جير أوتوماتيك تعمل بنظام الدفع الرباعي والعداد 360 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بفتحة سقف ومقاعد جلدية مع زر التشغيل الزكي وتعمل بنظام ملاحي، شاشة وسطية لرؤية الكاميرا الخلفية ومثبت سرعة وبلوتوث بالإضافة إلى حساسات اصطفاف السيارة، بالسيارة رشوش تجميلية في الرفرفين أمامي وخلفي وباب أمامي يمين والشنطة وتوجد خدوش عادية بسيطة بالبدى، القير والماكينة والعضلات بحالة ممتازة على الشرط والسعر المطلوب 30 ألف ريال.