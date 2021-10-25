هيونداي باليسايد 2021 أسطورة السيارات في السوق السعودي بالاسعار والمواصفات الجبارة

هيونداي باليسايد 2021 أسطورة السيارات في السوق السعودي تعتبر من سيارات الدفع الرباعي الشهيرة، ويتميز موديلها الخاص بعام 2021 بالكثير من الميزات والتقنيات الجديدة المُضافة، علاوة على ذلك فرغم كونها ليست السيارة الأشهر في قائمة السيارات ذات الدفع الرباعي ولا السيارة الأفخم ولكنها تتميز عن غيرها من الموديلات الأخرى للعلامات التجارية المختلفة بجودة التصميم الداخلي الممتاز، والذي يتقارب مع أفخم العلامات التجارية الشهيرة ومنهم سيارة أودي أو سيارة مرسيدس بنز، وخلال تلك المقالة سنأخذكم في جولة داخل السيارة لتوضيح أهم مواصفاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية.

هيونداي باليسايد 2021 أسطورة السيارات في السوق السعودي

تابع ما يلي لتتعرف على كل خبايا مواصفات تلك السيارة المتميزة والتي أنتشرت في الأسواق الخليجية خلال العام الحالي:

محرك السيارة ممتاز ويعمل بقوة عالية الكفاءة حيث أنه محرك بقوة ست سلندرات.

سعة محرك هيونداي سالندر 2021 هو 3800 سى سى.

قوة الحصان قدرها حوالي 295 حصان، مما ينافس العلامات الكبرى مثل أودي ومرسيدس بنز.

استهلاك وقود ممتاز من حيث التوفير والكفاءة، حيث يقدر استهلاك الوقود بقدر 10.4 لتر لكل مسافة 100 كيلو متر.

كما أن سعة الخزان الداخلي للوقود ممتازة وتصل إلى حوالي 70 لتر.

السيارة مزودة بكثير من عوامل الرفاهية الممتازة والتقنيات الحديثة، حيث نجدها مزودة بمميزات ترفيهية جديدة ومنها شاشة

تعمل باللمس، كما أن الشاشة تأتي بقياس مثالي وهو 8 بوصات.

سيارة هيونداي باليسايد مزودة بتقنيات حديثة ومنها نظام أبل كاربلاي.

كما أنها مزودة بنظام أندرويد.

سيارة هيونداي باليسايد مزودة بنظام بلوتوث.

كما أنها مزودة بنظام وراديو ستالايت.

توزيع صوت داخلي ممتاز وذلك من خلال 12 مكبر صوت لتوزيع الصوت في كل جزء داخل السيارة.

تم تزويدها بمخرجين USB.

السيارة مزودة بخاصية شحن لاسلكي.

من أهم مميزاتها هو وجود إمكانية دخول بدون مفتاح.

كما أنها تتمتع بفتحة سقف ممتازة تسمح لك بالحصول على رؤية بانورامية.

تم تطوير سيارة هيونداي باليسايد 2021 بشكل كبير، حيث أنها تأتي بمحرك V6 ممتاز، وله سعة تصل إلى نحو 3.8 لتر، والمحرك يصل إلى 295 حصان، كما أن عزم الدوران ممتاز ويصل إلى 262 رطل، وجدير بالذكر أن سيارة هيونداي باليسايد 2021 مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ممتاز، ويعمل بثمان سرعات مختلفة.

تابع ما يلي لتتعرف على قوائم الأسعار:

يبدأ سعرها داخل معارض المملكة العربية السعودية من حوالي 140 ألف ريال سعودي فقط، وتزداد الأسعار كلما أرتفعت الفئة الخاصة بالسيارة.