البطل وصل.. كيا سيلتوس 2021 الجديدة كليا في سوق السيارات بأحدث الامكانيات الجبارة

البطل وصل.. كيا سيلتوس 2021 الجديدة كليا في سوق السيارات تتواجد سيارات كيا سيلتوس بين أنواع السيارات المتميزة والتي تنافس بشكل قوي داخل الأسواق السعودية موديلات السيارات المختلفة من نيسان كيكس وسيارات هيونداي كريتا الا ان سيارة كيا سالتوس الكورية استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة ب مميزاتها الداخلية إلى جانب أسعارها البسيطة بالمقارنة مع الأنواع الأخرى المتواجدة حاليًا وحتى تتعرف على أهم تفاصيل هذه السيارة في أجزائها الداخلية والخارجية وأنظمة الأمان تستطيع الاطلاع على هذه المزايا العامة للسيارة واسعار إصداراتها المختلفة داخل الأسواق.

كيا سيلتوس 2021 تحتوي على عدة أنظمة الأمان الداخلي ومنها أنظمة متغيرة لإدارة الاسطوانة vcm مع توفر بعض العناصر المهمة مثل حساسات الركن والكاميرا الخلفية التي تتواجد كجزء أساسي داخل السيارة.

تزود السيارة بإحدى العجلات الاحتياطية تجنبًا لمختلف المشاكل التي تحدث عبر الطرقات من تلف إحدى العجلات هذا إلى جانب وضع إحدى القياسات التي تساهم في مراقبة حالة الضغط للهواء داخل تلك الإطارات وتنبيه السائق في حالة ارتفاعها عن المعدلات الطبيعية.

تعطي السيارة العديد من أنظمة التحكم في القيادة أثناء المرور بالظروف الصعبة متمثلة في توفير أنظمة منع الإنزلاق للفرامل.

ومساعد جانبي لها ba والجزء الآخر يختص بتوزيع الفرامل وسعتها عبر أجزاء السيارة المختلفة.

تصميم المقاعد بأشكال يمكن تغييرها وتعديلها هذا إلى جانب خاصية التثبيت للأطفال الصغار.

عند الجلوس على هذه المقاعد التي تم اختيار إحدى أنواع القماش في تصميمها.

توفر السيارة في الجزء الخارجي عدة مصابيح led والتي توفر ضوء نهاري شديد أثناء القيادة.

في مختلف الأوقات مع وضع بعض المصابيح لتوضيح الرؤية الضبابية والتي تعمل جميعًا بانظمة اوتوماتيكية في التحكم.

بها إحدى المقاس التي تمنح تحكم بمعدل 12 سرعة مختلفة مع ازرار تشغيل وإغلاق السيارة.

إلى جانب فتحات اليو اس بي والمدخل المختلفة وشاشة الوسائط المتعددة التي تجعلها متعددة الاستخدامات في الوقت ذاته.

يتوفر معدل اثنين اصدار من هذه السيارة يمكن الاختيار بينهم