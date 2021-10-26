“ارخص سيارة يابانية” سوزوكي فيتارا 2021 الرياضية الجديدة في السعودية 

“ارخص سيارة يابانية” سوزوكي فيتارا 2021 الرياضية ينتظر العديد من المواطنين داخل السعودية والعديد من الدول العربية مواعيد إطلاق سيارات سوزوكى فيتارا والتي تعتبر من بين أهم الماركات ذات الصناعة اليابانية والتي اكتسبت شهرة كبيرة خلال إصداراتها القديمة والتي تجعلها أكثر موثَقية من قبل العملاء الراغبين في شراء نسخها الجديدة والتي تمتلك مزايا ها الخاصة والمواد القياسية الخاصة بها من حيث اختيار المواد المصنعة وغيرها من التفاصيل التي نستطيع التعرف عليها سويًا مع التعرف على اسعار السيارة التقريبية.

سوزوكي فيتارا أبعاد السيارة الخارجية الطول يبلغ 4.42 متر بينما العرض يعادل 1.82 متر، يصل ارتفاع السيارة لنحو 1.71 متر.

مواصفات الموتور الداخلية تدعم محرك 1600cc مع قوة عزم بنحو156 معدل الدوران وتبلغ قوة الدفع حوالي 120 حصان وتمتلك فيتيس يعمل بالطريقة اليدوية والبالغة نحو 6 سرعات.

تستطيع السيارة تحقيق معدل 180 متر في أقصى معدلات السرعه لديها لكل ساعة بينما يصل مقدار الاستهلاك من الوقود حوالي 5.5 لتر لكل مسافة مقطوعة تبلغ 100 كيلومتر.

تدعم أنظمة الدفع الأمامي للعجلات.

تزود السيارة بعدة أنواع مميزة من المصابيح منها الخاصة بـ الرؤية الضبابية.

مع بعض الكشافات لزيادة معدل الوضوح النهاري إلى جانب المصابيح التقليدية والتي تم اختيارها من نوعية LED.

صممت السيارة بإحدى فتحات الهوية والتي تتواجد ب الأجزاء السفلية.

هذا مع تزويد السيارة ببعض أنظمة الانذار وهذا في بعض الحالات مثل رجوع السيارة بشكل خلفي.

تم العمل على إضافة إحدى المشغلات الصوتية لعرض المحتويات المتوفرة داخل الأقراص المغناطيسية المدمجة CD.

إحدى الشاشات الصغيرة والتي تبلغ 4.2 بوصة وبعض المزايا الأخري الترفيهية.

ومن بينها جهاز التكييف وأنظمة التحكم عن بعد من خلال الريموت كنترول.

تنضم إلى فئة السيارات صغيرة الحجم والتي تبلغ سعتها اربع مقاعد اساسية.

نلاحظ أن هذه سوزوكي فيتارا 2021 تتواجد بشكل رسمي داخل المملكة في عدة شركات متخصصة لبيع السيارة والتي يدعم بعضها خاصية الأقساط الشهرية وكان الإصدار الماضي للسيارة 2021 بسعر يتراوح من 64.000 ريال وحتى 84 ريال لأعلى إصدارات السيارة وحتى الآن لم تعلن الشركة عن أسعار إصدارها القادم من هذه السيارة.