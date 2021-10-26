“الوحش وصل” هيونداي كريتا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي بأقوي المواصفات في السعودية

سيارة هيونداي كريتا 2022 تعتبر من السيارات الحديثة التي ظهرت مؤخرًا، وفي تلك المقالة سنوضح لكم سعر سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 في المملكة العربية السعودية، كما سنعرض مواصفات هيونداي كريتا 2022 وكافة مميزاتها من حيث عوامل السلامة المختلفة وعوامل الأمن الحديثة، وجدير بالذكر ان السيارة مزودة بجنوط رياضية متميزة بقياسات مختلفة، والسيارة مزودة بوسائد هوائية لحماية الركاب خلال التصادم، وسيارة هيونداي كريتا 2022 تعتبر من السيارات الموفرة للبنزين بشكل كبير، فتابع تلك المقالة ليصلك المزيد حول السيارة. مواصفات هيونداي كريتا 2022 مواصفات هيونداي كريتا 2022 تابع ما يلي لتتعرف على المزيد حول السيارة الجديدة هيونداي كريتا 2022: سيارة هيونداي كريتا الجديدة تعتمد على محرك ممتاز من النوع رباعي الاسطوانات.

تتميز سيارة هيونداي كريتا بمحرك ممتاز له سعة حوالي 1.5 لتر.

قوة المحرك تصل إلى 1500 سي سي، مما يجعلها تنافس الكثير من السيارات الكبرى التي ظهرت حديثًا خلال 2022.

الموتور ممتاز وفائق القزة حيث يولد قوة 113 حصان.

عزم الدوران الأقصى ممتاز، ويصل إلى حوالي 144 نيوتن على المتر.

السيارة تتميز بوجود وحدات إضاءة امامية ممتازة مصنوعة من نظام LED.

ناقل حركة ممتاز من 6 سرعات.

تم تحديث ناقل الحركة ليكون من طراز CVT.

كما أن ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.

تعتمد بصورة أساسية على نظام الجر الامامي.

السيارة تتميز بتصميم خارجي ممتاز.

كراسي جلدية أنيقة.

السيارة تصل سرعتها لنحو مائة كيلو متر في الساعة الواحدة وذلك في غضون حوالي 11 ثانية فقط.

متوسط استهلاكها للوقود هو حوالي 7.1 لتر، وذلك ما ستحتاجه حتى تقود السيارة لمسافة حوالي مائة كم فس الساعة.

أقصى سرعة لها هي 169 كيلو متر في الساعة.

السيارة لها حجم متوسط، وتناسب العائلات، ولا تحتاح مساحة ضخمة في الركنات.

وأبعادها هي4300 مللي متر في الطول وحوالي 1790 مللي متر من حيث العرض بينما حوالي 1620 مللي متر.

من حيث قدر الارتفاع، وحوالي 2610 مللي متر من حيث ارتفاع القاعدة الخاصة بالعجل.

سيارة هيونداي كريتا 2022 متاحة في السوق السعودي بشكل كبير، ويمكنك الحصول عليها بالعديد من الألوان ومنها الأزرق والأحمر والفضي والاسود والأبيض. سعر هيونداي كريتا 2022 في المملكة العربية السعودية يتراوح سعرها في المملكة العربية السعودية بين 66 الف ريال سعودي إلى 80 الف ريال سعودي فقط لا غير. الوسوم

سيارة هيونداي كريتا 2022 تعتبر من السيارات الحديثة التي ظهرت مؤخرًا، وفي تلك المقالة سنوضح لكم سعر سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 في المملكة العربية السعودية، كما سنعرض مواصفات هيونداي كريتا 2022 وكافة مميزاتها من حيث عوامل السلامة المختلفة وعوامل الأمن الحديثة، وجدير بالذكر ان السيارة مزودة بجنوط رياضية متميزة بقياسات مختلفة، والسيارة مزودة بوسائد هوائية لحماية الركاب خلال التصادم، وسيارة هيونداي كريتا 2022 تعتبر من السيارات الموفرة للبنزين بشكل كبير، فتابع تلك المقالة ليصلك المزيد حول السيارة. مواصفات هيونداي كريتا 2022 مواصفات هيونداي كريتا 2022 تابع ما يلي لتتعرف على المزيد حول السيارة الجديدة هيونداي كريتا 2022: سيارة هيونداي كريتا الجديدة تعتمد على محرك ممتاز من النوع رباعي الاسطوانات.

تتميز سيارة هيونداي كريتا بمحرك ممتاز له سعة حوالي 1.5 لتر.

قوة المحرك تصل إلى 1500 سي سي، مما يجعلها تنافس الكثير من السيارات الكبرى التي ظهرت حديثًا خلال 2022.

الموتور ممتاز وفائق القزة حيث يولد قوة 113 حصان.

عزم الدوران الأقصى ممتاز، ويصل إلى حوالي 144 نيوتن على المتر.

السيارة تتميز بوجود وحدات إضاءة امامية ممتازة مصنوعة من نظام LED.

ناقل حركة ممتاز من 6 سرعات.

تم تحديث ناقل الحركة ليكون من طراز CVT.

كما أن ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.

تعتمد بصورة أساسية على نظام الجر الامامي.

السيارة تتميز بتصميم خارجي ممتاز.

كراسي جلدية أنيقة.

السيارة تصل سرعتها لنحو مائة كيلو متر في الساعة الواحدة وذلك في غضون حوالي 11 ثانية فقط.

متوسط استهلاكها للوقود هو حوالي 7.1 لتر، وذلك ما ستحتاجه حتى تقود السيارة لمسافة حوالي مائة كم فس الساعة.

أقصى سرعة لها هي 169 كيلو متر في الساعة.

السيارة لها حجم متوسط، وتناسب العائلات، ولا تحتاح مساحة ضخمة في الركنات.

وأبعادها هي4300 مللي متر في الطول وحوالي 1790 مللي متر من حيث العرض بينما حوالي 1620 مللي متر.

من حيث قدر الارتفاع، وحوالي 2610 مللي متر من حيث ارتفاع القاعدة الخاصة بالعجل.

سيارة هيونداي كريتا 2022 متاحة في السوق السعودي بشكل كبير، ويمكنك الحصول عليها بالعديد من الألوان ومنها الأزرق والأحمر والفضي والاسود والأبيض. سعر هيونداي كريتا 2022 في المملكة العربية السعودية يتراوح سعرها في المملكة العربية السعودية بين 66 الف ريال سعودي إلى 80 الف ريال سعودي فقط لا غير.

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