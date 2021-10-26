سيارة خرافية| الكروس اوفر الجديدة من شانجان سيارة صينية بلمسات أوروبية فخمة

سيارة خرافية| الكروس اوفر الجديدة من شانجان تتوفر إصدارات شانجان الجديدة المدمجة بعدة مزايا تتوفر لكلا الإصدارين ومنها الحصول على إحدى مكيفات الهواء الداخلي لضبط معدلات الأجواء طوال فترات الصيف شديد الحرارة حيث استطاعت هذه السيارة أن تدخل بكل سهولة للأسواق المصرية منذ مدة تقارب على الأربعة أشهر عبر احدي الوكلاء الرسميين لها وتتوفر هذه السيارة بمعدل أربع إصدارات تتفاوت في أسعارها والإمكانيات المزودة بها لهذا نقدم المواصفات الأساسية والتي تنضم لداخل الاصدارات المختلفة منها إلى جانب عرض الأسعار الحالية لها تابعوا معنا. مواصفات سيارة الكروس اوفر الجديدة من شانجان توزع هذه الإصدارات الجديدة بأحدث المحركات التي تستخدم تقنية التنفس الطبيعي والذي يكون بمعدل اربعة سلندر موجودة بشكل طبيعي بينما آلية عمل المحرك تصل سعتها لنحو 1.5 لتر.

أقصى عزم للسيارة يكون من خلال قدرة المحرك على إنتاج حوالي 145 ب مستويات قياس نيوتن للدورة الواحدة بينما يولد المحرك عدد 105 حصان في معدلاته الطبيعية.

تمنح الشركة مستخدمي شانجان الجديدة ناقل حركة خماسي السرعات.

والذي يعمل بشكل اوتوماتيكي بينما يبلغ مقاس الجنوط للعجلات نحو 16 انش في كلا الاصدارات.

تعمل مصابيح السيارة بطريقة كهربية من خلال اختيار مصابيح مزودة ب الهالوجين وبعض الاضاءات النهارية.

الجزء الداخلي لمقصورة السيارة يضم شاشة لمس سبعة بوصة.

وهذا بداخل الإصدار الثاني من السيارة والذي يدعم خاصية اتصال الشاشة مع الهاتف الجوال. الأبعاد الخارجية لسيارة الكروس أوفر الجديدة من شانجان الطول يبلغ 4135 مم كليًا.

بينما يبلغ العرض الكلى للسيارة حوالي 1740 مم.

ارتفاع السيارة قد يصل في معدله الطبيعي لنحو 1630 مم.

مساحة التخزين بداخل الشنطة الخلفية للسيارة يصل إلى 230 لتر.

تصل ارتفاعات قاعدة العجلات إلى 2250 مم.

معدلات ارتفاع السيارة عن مستوى الأرض يقدر بنحو 150 مم. اسعار سيارة الكروس اوفر المدمجة الجديدة من شانجان الأسعار في مصر حيث يتوفر كلا الإصدارين داخل مصر حيث نجد من بينهم اصدار الفئة الأولى يبلغ بنحو 232 الف جنية مصري.

بينما يبلغ الإصدار الثاني من سيارة شانجان الكروس اوفر المدمجة الجديدة بتكلفة تعادل 249.900 جنية مصري. الوسوم

سيارة خرافية| الكروس اوفر الجديدة من شانجان تتوفر إصدارات شانجان الجديدة المدمجة بعدة مزايا تتوفر لكلا الإصدارين ومنها الحصول على إحدى مكيفات الهواء الداخلي لضبط معدلات الأجواء طوال فترات الصيف شديد الحرارة حيث استطاعت هذه السيارة أن تدخل بكل سهولة للأسواق المصرية منذ مدة تقارب على الأربعة أشهر عبر احدي الوكلاء الرسميين لها وتتوفر هذه السيارة بمعدل أربع إصدارات تتفاوت في أسعارها والإمكانيات المزودة بها لهذا نقدم المواصفات الأساسية والتي تنضم لداخل الاصدارات المختلفة منها إلى جانب عرض الأسعار الحالية لها تابعوا معنا. مواصفات سيارة الكروس اوفر الجديدة من شانجان توزع هذه الإصدارات الجديدة بأحدث المحركات التي تستخدم تقنية التنفس الطبيعي والذي يكون بمعدل اربعة سلندر موجودة بشكل طبيعي بينما آلية عمل المحرك تصل سعتها لنحو 1.5 لتر.

أقصى عزم للسيارة يكون من خلال قدرة المحرك على إنتاج حوالي 145 ب مستويات قياس نيوتن للدورة الواحدة بينما يولد المحرك عدد 105 حصان في معدلاته الطبيعية.

تمنح الشركة مستخدمي شانجان الجديدة ناقل حركة خماسي السرعات.

والذي يعمل بشكل اوتوماتيكي بينما يبلغ مقاس الجنوط للعجلات نحو 16 انش في كلا الاصدارات.

تعمل مصابيح السيارة بطريقة كهربية من خلال اختيار مصابيح مزودة ب الهالوجين وبعض الاضاءات النهارية.

الجزء الداخلي لمقصورة السيارة يضم شاشة لمس سبعة بوصة.

وهذا بداخل الإصدار الثاني من السيارة والذي يدعم خاصية اتصال الشاشة مع الهاتف الجوال. الأبعاد الخارجية لسيارة الكروس أوفر الجديدة من شانجان الطول يبلغ 4135 مم كليًا.

بينما يبلغ العرض الكلى للسيارة حوالي 1740 مم.

ارتفاع السيارة قد يصل في معدله الطبيعي لنحو 1630 مم.

مساحة التخزين بداخل الشنطة الخلفية للسيارة يصل إلى 230 لتر.

تصل ارتفاعات قاعدة العجلات إلى 2250 مم.

معدلات ارتفاع السيارة عن مستوى الأرض يقدر بنحو 150 مم. اسعار سيارة الكروس اوفر المدمجة الجديدة من شانجان الأسعار في مصر حيث يتوفر كلا الإصدارين داخل مصر حيث نجد من بينهم اصدار الفئة الأولى يبلغ بنحو 232 الف جنية مصري.

بينما يبلغ الإصدار الثاني من سيارة شانجان الكروس اوفر المدمجة الجديدة بتكلفة تعادل 249.900 جنية مصري.

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