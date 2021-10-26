تويوتا بيلتا 2022 تضع نفسها في صدارة السيارات الموفرة للبنزين باستهلاك خرافي

بيلتا 2022 حصان تويوتا الرابح الذي جاء ليغير مفاهيم عديدة مستقرة في سوق السيارات الاقتصادية بالسعودية، ومن بين أبرز هذه المفاهيم المستقرة هي قائمة السيارات الأكثر توفير في صرفية الوقود في المملكة، وستقلب بيلتا 2022 هذه القائمة رأسا على عقب باستهلاكها الخرافي للوقود، حيث يمكن لسيارة تويوتا الجديدة السير مسافة 19.5 كيلومتر بلتر بنزين واحد فقط.

كيا بيكانتو، سيارة صغيرة الحجم تُصنع في كوريا الجنوبية، ويمكنها السير لمسافة 17.8 كيلومتر بلتر واحد من البنزين.

وفي الوقت نفسه هناك شيفروليه كروز يمكنها السير بنفس معدل كيا بيكانتو.

وهناك كذلك مازدا cx5 يمكنها السير لمسافة 16 كيلو بـ لتر واحد من البنزين.

وكذلك هناك مرسيدس E، حيث تستهلك هذه السيارة لتر واحد مقابل كل 17 كليومتر تقطعهم.

هناك أيضا سيارات أخرى تمكنت من خرق حاجز كيا بيكانتو ومنها سوزوكي سياز 2022. وفي الوقت نفسه تتوافر سيارة سوزوكي سياز 2022 في السعودية لدى نجيب أوتو بسعر:

45 ألف ريال.

قبل بيلتا 2022.. قائمة السيارات الأكثر توفيرا في صرفية الوقود بالسعوديةبيليا 2022 تحقق ثورة في استهلاك الوقود بالإضافة إلى سيارة أخرىموعد طرح تويوتا بيلتا 2022 في المملكة العربية السعودية

لازالت لم تعلن شركة تويوتا اليابانية عن موعد طرح بيلتا 2022 في السعودية، لكنه بحسب التسريبات سوف يكون الإطلاق في بداية عام 2022.

وفي الوقت نفسه يجدر على المقدمين على شراء سيارات اقتصادية الانتظار لحين طرح بيلتا الجديدة لأنها ستقلب مفهوم السيارات الاقتصادية رأسا على عقب فيما يخص:

السعر، حيث ستفاجئ تويوتا محبيها حول العالم بخطة أسعار بيلتا الجديدة السعرية.

الاعتمادية، وهي معروفة عن سيارات تويوتا وبالطبع سوف تأتي بيلتا لتؤكد على هذا الأمر.

الإمكانيات.

وفي الوقت نفسه التجهيزات وكنا نشرنا قبل ذلك مقالة مواصفات بيلتا الجديدة كليا في المملكة العربية السعودية.

السيارة تأتي بمساحة خلفية للتخزين كبيرة للغاية بمقدار 495 لتر.

وفي الوقت نفسه بحسب التسربيات السيارة سوف تحتوي السيارة شاشة ترفيهية كبيرة بمقاس 7.5 انش.

من المتوقع أن تأتي السيارة الجديدة بسعر سوف يقلب موازين سوق عائلة السيارات الاقتصادية، حوالي 65 ألف ريال.

أبرز مواصفات بيلتا الجديدة من تويوتا