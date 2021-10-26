“تصميم أسطوري” كيا سبورتاج 2021 بنسختها الجديدة كليا بالتقسيط في السعودية

“أكثر شراسة للطرق الوعرة” كيا سبورتاج 2021 بنسختها الجديدة تتميز هذه الفئة من إصدارات شركة كيا كورية المنشأة بالعديد من الأنظمة والتجهيزات الداخلية والتي طالما تشتهر في منافستها لعدة ماركات مختلفة ومن بينها المنافسة القوية مع سيارات هوندا سي ار في إلى جانب تضمين السيارة ضمن السيارات متوسطة الحجم ومنع دة الاستخدام والتي استطاعت الشركة أن تمنحها عدة مزايا تنافسية من مصابيح ضبابية وأجهزة داخلية للقفل المركزي وعدة مداخل مختلفة وحتى تتعرف على هذه السيارة عن قرب تستطيع مطالعة البيانات المتوفرة بالاسفل عن مواصفات وتكلفة الشراء داخل المملكة.

كيا سبورتاج 2021 بنسختها الجديدة مواصفاتها الجبارة

بالرغم من توفر معدل اثنين اصدار من هذه السيارة الا ان تصميم المحرك الداخلي او الموتور يكاد يكون متشابه نوعًا ما

مواصفات كيا سبورتاج تأتي بموتور يخزن نحو اثنين لتر من البنزين بمعدل شكل الموتور رباعي الاسطوانه.

بينما تعتمد السيارة على أنظمة الجر الخلفية في هذه الفئة.

تتزايد معدلات وقوة العزم الداخلي التي صمم بها المحرك ليكون قادر على إنتاج 155 حصان.

مما يضمن أداء قوي في مستويات السرعة عبر الطرقات مع بلوغ قوة الدوران إلى 192 دورة بمعدلات قياس نيوتن.

تصمم هذه السيارة بحجم صغير يتناسب مع عدد خمس أفراد فقط الي جانب استخدام ناقل يعمل بشكل يدوي.

يوجد بالسيارة مصابيح أمامية بتقنية عالية ومميزة، مع فتحة سقف بانوراما.

تحتوي على حزمة من أفضل وسائل الامان والسلامة للسائق.

تصل سرعه السيارة 100 كيلو متر في 11 ثانية مع استهلاك الوقود بقدر 6.8 لتر.

يوجد بها مرايات بجودة عالية وتعمل بالكهرباء.

كما يوجد بها مثبت للسرعه وكاميرا خلفية .

تضم عدة عناصر للتحكم ب الفرامل مثل مانع لإغلاق الفرامل وانزلاقها، أجهزة توزيع لسرعة وقوة الفرامل.

عبر أجزاء السيارة، مساعد ba للفرامل.

تتميز السيارة بوضع عدة عناصر للمحافظة على السيارة لأطول فترة ممكنة.

مثل تصميم جهاز نزار داخلي للتنبيه في حالات السرقة مع وضع بعض المستشعرات الخاصة.

بـ الاصطفاف والتي تقوم في الغالب بتنبيه السائق في تحذيرات الاصطفاف الأمامي او الخلفي.

توفر عدة منافذ متعددة الاستخدام للطاقة بشكل داخلي مع تصميم مقاعد الجزء الخلفي لكي تكون قابلة للطي والتعديل.

توفر شركة موتور هذه السيارة بإصدارها الأول بسعر يصل إلى 93,148 ريال سعودي.

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