ارخص سيارة يابانية بالتقسيط.. سوزوكي فيتارا 2021 من عبد اللطيف جميل في السعودية

يهتم عبد اللطيف جميل في أن يقدم عروضه المتميزة لتقسيط السيارات من بينها تقسيط سيارة سوزكي فيتار بموديل جي ال اكس لعام 2021 على دفعات شهرية قد تصل إلى 1472 ريال سعودي، وقد تصل حتى 60 شهر، حيث أن سيارة سوزكي تعتبر واحدة من أبرز أنواع السيارات التي توجد في السعودي وفي الكثير من الوكالات والشركات وتتنافس السيارة في تقديم أبرز العروض من خلال الكثير من الشركات حتى تنال على شهر كبيرة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم عبد اللطيف جميل والذي يحرص دائماً بأن يقدم أهم العروض في الوقت الحالي يتمكن العملاء الكرام من الاستفادة منها حتى يتم الحصول على واحدة من السيارات المعروضة قبل أن تنتهي فترة العرض، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم مزايا سيارة فيتارا 2021 وطرق التقسيط.

يقدم عبد اللطيف جميل أهم العروض المتميزة على جميع أنواع السيارات وتعتبر سيارة سوزكي فيتارا واحدة منها وتتمثل مميزاته في الآتي:

بإمكانك التمتع بعروض التقسيط دون القيام بدفع مقدم، وعند الدفعة الشهري تقوم بتغطية 40% من قيمة الدخل الشهري.

يتم الحصول على السيارة بكل سهولة بدون كفيل عندما ينطبق على المتقدم كافة الشروط والأحكام التي وضعتها الشركة.

يجب عليك أن تدرك أنه من الممكن إعادة تمويل الدفعة الأخيرة من أقساط السيارة دون عناء.

جميع الأسعار المطروحة قابلة للتغيير بحالة وجود عوامل لها تأثير على السجل الائتماني للمتقدم.

الدفعات الشهرية من أقساط السيارة لا تضم القيمة الضريبة المضافة.

يجب العلم أن الدفعات الشهرية تكون مختلفة على حسب موديل السيارة والمواصفات.

ويتم احتساب المصروفات الإدارية بناءً

على 1% من قيمة التمويل وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة.

في نهاية التعاقد يوجد دفعة متبقية ويكون للشركة الحق في تعديل العرض أو القيام بإلغائها بأي وقت.

تحتوي سيارة سوزكي على الكثير من المزايا التي تجعلها يقبل عليها الكثير منها: