العرض الجبار ب 800 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز 2022 من عبد اللطيف جميل أسعار ومواصفات السيارة

سيارة تويوتا لاند كروز تقسيط ب ٨٠٠ ريال من بين أفضل الأنواع من الماركات المتوفرة بمعارض عبد الطيف جميل بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر من بين أهم وأفضل الموديلات التي تتوفر من السيارات، ويرغب في معرفة تفاصيل الحصول عليها من المعرض الكثير من المواطنين ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تلك السيارة وأهم مواصفاتها وشروط الحصول عليها.

المواصفات لسيارة تويوتا لاند كروز تقسيط ب ٨٠٠ ريال

تعتبر أفضل الأنواع المتوفرة من السيارات ومن الممكن أن يتم شراءها بقسط شهري يقدر بنحو ثمانمئة ريال سعودي من عبد اللطيف جميل ومن أهم مواصفاتها المحركات القوية، وتوفر المكيف والشاشة بحجم يعادل حوالي ستة ونصف بوصة، كما أن المحرك بقوة مائة واثنين وثمانين حصان، مع توفر الوسائد الهوائية والتي تتيح الإحساس بالراحة حال الجلوس بالسيارة.

أهم الشروط للحصول على السيارة تويوتا لاند كروز

من بين أهم الاشتراطات الخاصة بالحصول على السيارة عرض مميز من عبد اللطيف جميل والتي تعد منظمة للحصول على السيارة، ومن أهم الشروط أن يتم الالتزام بالسداد للقسط لمدة ستين شهر والقسط بقيمة ثمانمئة ريال، والفائدة تقدر بنحو أربعين في المائة، مع الالتزام بالسداد لقيمة إجمالية كلية تعادل ثلاثمئة وثمانية وعشرين ألف ريال سعودي، ولا بد من أن يقوم العميل بالسداد لدفعة أولى تقدر بنحو مائة واثنين وتسعين ألف ريال سعودي.

مميزات السيارة تويوتا لاند كروز تقسيط ب ٨٠٠ ريال

من بين أهم المميزات الخاصة بتلك النوعية من السيارات أنها تعد متميزة بنظامها الدافع من النوع الرباعي، والقوة الخاصة بها تعادل ثلاثمئة وخمسة وثمانين نيوتن/ متر، وعدد المقاعد التي تتوفر في السيارة ثمانية مقاعد، والسيارة تعد بشاشة والسماعات عددها أربعة عشر سماعة، والفتحة الخاصة بالسقف والأبواب من النوع الذي يعمل بالكهرباء، كما أن الكثير من الإجراءات التي تستهدف سلامة الركاب وهذا بتوفر الوسائد من النوع الهوائي والتي تعمل كمصدات جيدة للحفاظ على الركاب من خطورة التعرض للطرق السيئة والوعرة.