انخفاض سعر تويوتا فورتشنر GX2 موديل 2022 بنسبة تتجاوز 14 بالمائة، تعتبر فورتشنر بمثابة الاختيار الأول للطرق الوعرة الغير ممهدة بعد اللاند كروزر، ولم لا فهي سيارة العمر الطويل متعددة الإستخدام التي تتميز في نفس الوقت بسبع مقاعد بحيث تكفي جميع أفراد الأسرة. تأتي فورتشنر موديل 2022 العائلية بسعر مناسب قياساً بمظهرها الفخم ومواصفاتها مميزة، وتعتبر السيارة الأكثر مبيعاً بين المنافسين. نتحدث اليوم بشئ من التفصيل عن مواصفات تويوتا فورتشنر ستاندر 2022، كما نكشف عن سعرها الجديد بالسعودية بعد أن حصلت على تخفيض بنسبة 14%.

تخفيض سعر تويوتا فورتشنر ستاندر 2022

إنضم الاصدار الجديد من فورتشنر فئة ستاندر إلى سلسلة تخفيضات السيارات رغم أنها مازالت موديل السنة، وانفرد معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بتوفير عرض تخفيض على سعر فورتشنر GX2 موديل 2022، لتصبح بسعر 110 ألف و975 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 127 ألف و995 ريال، وبخصم مذهل على سعر السيارة الرسمي يتجاوز 14 بالمائة. تأتي تويوتا فورتشنر 4X2 ستاندر بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 2700 سي سي بقوة 164 حصان، تعمل السيارة بنظام الدفع الخلفي للعجلات وبها ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.

تتميز فورتشنر GX2 العائلية موديل 2022 بجنوط مقاس 17 إنش مع وطايا جانبية، شبك أمامي ضخم مع تطعيمات كروم يتوسطه شعار تويوتا المميز ومقابض من الكروم. كما تتميز السيارة بإضاءات LED رئيسية موزعة ما بين إضاءات أمامية وخلفية عالية ومنخفضة، إلى جانب كشاف ضباب خلفي وإشارات على المرايا الجانبية المزودة بالتحكم الكهربي للطي. فورتشنر ستاندر 2022 مزودة بكاميرا خلفية مدمجة وحساسات خلفية مع جناح خلفي، بالاضافة إلى شنطة خلفية بحجم مميز تكفي لحقائب سفر ويمكنك طي مقاعد الصف الثالث للحصول على مساحة إضافية.

فورتشنر GX2 موديل 2022

يتميز الموديل الجديد من تويوتا فورتشنر بداخلية باللون الجملي مع مقاعد مخمل وزجاج كهربائي بالكامل، تحكم كامل من خلال المقود المكسي بالجلد بالنظام الصوتي، البلوتوث، عداد الرحلات ومثبت السرعة. تتميز السيارة كذلك بشاشة معلومات تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة إلى منافذ للشحن والطاقة ومشغل سي دي وعدد 6 مكبرات الصوت، كاميرا خلفية يمكنك مراقبتها عبر الشاشة الوسطية، مكيف أمامي بالإضافة إلى مكيف خلفي تبريد فقط. تتميز مواصفات الامان فورتشنر GX2 موديل 2020 بوجود نظام الثبات الإلكتروني وفرامل مانعة للانغلاق، إضافة إلى حساس كفرات وعدد ثلاثة إيرباج وسبع أحزمة أمان.