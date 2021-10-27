“الغندورة الصينية” هافات جوليان 2022 في السعودية الجديدة في سوق السيارات بمواصفات مميزة

“الغندورة الصينية” هافات جوليان 2022 في السعودية سيارة هافال جوليان الصينية من أحدث الإصدارات الجديدة لجريت وول موتورز وقد حصلت السيارة على أحدث التقنيات والتجهيزات حتى تتنافس مع الكثير من العلامات التجارية المعروفة، وقد نالت الإصدارات السابقة للسيارة انتشار كبير في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وكذلك الشرق الأوسط لذا من المتوقع أن تكون السيارة الجديدة سريعة الانتشار، وهي سيارة من منشأ صيني وقد تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة من خلال الوكيل الرسمي جي بي غبور أوتو وهو الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات هافال، ويبحث عنها العديد من محبين السيارات في السوق السعودي حيث أنها من أبرز الطرزات التي قد تم طرحها لعلامة شانجان الصينية بالسوق السعودي، وفي السطور القادمة سوف نتعرف سوياً على أهم مواصفات سيارة هافال جوليان لموديل 2022 إلى جانب مواصفاتها ومميزاتها.

قد تم طرح سيارة بمحرك رباعي الاسطوات ذات سعة 1500 سي سي تيربو، وقد ينتج عنه قوة تتعدى 150 حصان.

وبعزم أقصى دوران 220 نيوتن/ متر، كما أن السيارة مزودة بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وقد تأتي السيارة بشنطة بالخلفية بسعة 337 لتر، وبوسادة هوائية ومزودة بفرامل تمنع الانغلاق.

هافات جوليان 2022 في السعودية

وقد تم توزيع الفرامل بشكل إلكتروني وبمراقبة لضغط الإطارات، كما أن طراز هافال جوليان من الفئة الثانية يحمل كافة المميزات والتقنيات التي تتواجد بالفئات السابقة.

إلى جانب بعض الكماليات الأخرى ومزودة بعدد 6 وسائد هوائية ومصابيح أمامية ليد.

بالسيارات مرايات ضم وسخانات للمرايات وبها مكيف هواء أتوماتيك.

المقاعد الموجودة بالسيارة مصنعة من الجلد وبها شاشة عدادات 7 بوصة وعدد 6 مكبرات صوت.

قد يبلغ سعر السيارة الصينية هافال جوليان بريميوم 2022 بالسعودية سعر 74 ألف ريال دون إضافة أي قيمة ضريبية وعندما يضاف لها الضريبة تكون بمعجل 15% قد يصل سعر السيارة حتى 85 ألف ريال ولكن يبلغ سعر سيارة هافال جوليان اكتيف 2022 بالمملكة العربية السعودية.

سعر حوالي 63 ألف ريال سعودي دون إضافة الضريبة المضافة فقد يصل السعر بعد الضريبة إلى 73 ألف ريال، ويمكنك تقسيط السيارة على 60 شهر من خلال الكثير من المعارض في السعودية.