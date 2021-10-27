أسعار ومواصفات الاسطورية تويوتا افالون 2022 في السعودية الاكثر فخامة في عالم السيارات

تويوتا افالون 2022 من أكثر السيارات الجديدة التي ينتظر العديد من الأشخاص تداولها بالأسواق التجارية في الكثير من دول العالم، نظراً لما تتميز به هذه السيارة من مميزات رائعة للغاية مما جعلها تتنافس بقوة مع السيارات المشابهة لها، حيث أنها من السيارات التي توكب التطور والتقدم التكنولوجي الحديث، لذا فإنه يوجد لها الكثير من الإصدارات المتنوعة، ومن بينها الموديل الجديد لعام 2022 تويوتا افالون، والتي قد جاءت بمواصفات متنوعة، وهذا حتى تناسب الجميع ويرغبون بشكل دائم في القيام بشراء السيارات، وقد تم تصنيفها كواحدة من بين ماركات السيارات اليابانية التي تحتوين على الكثير من أنظمة الأمان الحديثة والتطور في كل إصدار جديد من السيارة، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على مواصفات وأسعار سيارة تويوتا افالون.

زودت سيارة تويوتا افالون الجديدة بمحرك يحتوي على 6 اسطوانات ويكون بسعة 3.5 لتر يستخدم لتوليد قوة بحوالي 301 حصان.

وبه عزم دوران قد يصل إلى 362 نيوتن /متر، ومتوفر بدفع أمامي للعجلات، كما أن يبلع معدل تسارع السيارة من 0 حتى 100 كم.

كما أن السيارة مزودة بمحرك هجين أخر يوجد به 4 اسطوانات وذات سعة 2,5 لتر يقوم بتوليد قوة 202 حصان.

كما أنها تدعم الكثير من وسائل الأمن الحديثة حتى تضمن الحماية الكاملة والراحة للركاب بكل رحلة على الطرق المختلفة.

بها نظام لتحذير مغادرة المسار، وبه نظام مراقبة لضغط الاطارات، كما أنه به نظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

السيارة مزودة بمثبت للسرعة، وبه نظام المكابح الذي يمنع الانغلاق.

أما بالنسبة للشكل الخارجي لسيارة تويوتا فأتت بتصميم أسبني وبمظهر أكثر جاذبية عن باقي الموديلات السابقة، حيث أنه قد تم تصميم المصابيح الأمامية بشكل نحيل.

يتم طرح تويوتا افالون 2022 بسعر 146 ألف ريال سعودي وسوف يتم توفيرها داخل الاسواق السعودية والخليجة من خلال الوكلاء الوزعين عن طريق فنين مختلفين، وكل فئة من السيارات لها سعرها الخاص، وتتميز سيارة تويوتا افالون بأنها توفر كافة وسائل الراحة والتكنولوجيا والكثير من التجهيزات للعلامة التجارية.