ارخص سيارة بتصميم ياباني| سوزوكي فيتارا 2021 svu.. الفخامة والأداء المتميز

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ارخص سيارة بتصميم ياباني| سوزوكي فيتارا 2021 svu تنتمي إصدارات سيارة سوزوكي لأنواع السيارات الرياضية متعددة الأغراض والتي بالرغم من صغر حجمها استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في عالم السيارات وهذا بفضل قوة المحرك الداخلي والعديد من أنظمة الأمان الجانبية ويفضل المواطنين داخل المملكة هذه السيارة بمظهرها الفخم والانيق وحتى نوفر لكم قدر كافي من المعلومات عن هذه السيارة ومختلف مزاياها الداخلية والاسعار لكلا الاصدارات المتوفرة داخل المملكة وتضم هذه البيانات التوضيحية.
اسعار سوزوكي فيتارا 2021
تتوفر سوزوكي فيتارا 2021 بداخل المملكة محددة في فئتين فقط حيث تأتي الأولى بتكلفة تصل إلى 85.215 الف ريال سعودي بينما يبلغ السعر الخاص ب الإصدار الثاني من سيارة سوزوكي فيتارا بسعر 90.965 الف ريال سعودي مما يجعلها من بين أفضل السيارات في هذه الفئة.مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2021
- تستطيع التحكم في مستويات الثبات في الشكل الداخلي للسيارة تبعًا لأنظمة VSC.
- توفر السيارة لوحة خاصة ب التحكم في الانزلاق إلى جانب حزام مشد للأمان بداخل المقاعد.
- خاصية ISOFIX والتي تستخدم في تثبيت المقاعد للأطفال الصغار.
- تزود السيارة بانظمة تساعد في رفع السيارة للسير بكل سهولة على التلال في المناطق المرتفعه.
- تحتوي على إحدى الاضواء المساعدة في الرؤية بداخل الشنطة الخلفية للسيارة.
- معظم أجزاء السيارة تعمل بشكل إلكتروني مثل المصابيح الامامية والأبواب الجانبية للسيارة.
- توفر تكييف داخلي بمختلف إصدارات السيارة مع إمكانية التحكم في مستوى السرعة بمعدل 12 مستوى مختلف بواسطة ناقل الحركة الاوتوماتيكي.
تحتوي سوزوكي فيتارا 2021 بمختلف إصداراتها على هذه المزايا بداخل المحرك والذي يتوفر به كل من الآتي
- تستخدم السيارة أنظمة الجر الخلفي مع محرك بسعة 1.6 لتر بينما تصل سعة الخزان الخاص بالوقود 47 لتر من البنزين.
- قوة المحرك تبلغ 115 حصان ومعدل العزم الخاص ب المحرك يبلغ 156 دوران بواسطة نيوتن.
- عدد مقاعد السيارة الداخلية هو خمس مقاعد بينما السرعة القصوى تتعدى حوالي 180 كم في الساعة.
- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 375 لتر بينما تصل مستويات قاعدة العجلات حوالي 2.500 لتر.
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ارخص سيارة بتصميم ياباني| سوزوكي فيتارا 2021 svu تنتمي إصدارات سيارة سوزوكي لأنواع السيارات الرياضية متعددة الأغراض والتي بالرغم من صغر حجمها استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في عالم السيارات وهذا بفضل قوة المحرك الداخلي والعديد من أنظمة الأمان الجانبية ويفضل المواطنين داخل المملكة هذه السيارة بمظهرها الفخم والانيق وحتى نوفر لكم قدر كافي من المعلومات عن هذه السيارة ومختلف مزاياها الداخلية والاسعار لكلا الاصدارات المتوفرة داخل المملكة وتضم هذه البيانات التوضيحية.
اسعار سوزوكي فيتارا 2021
تتوفر سوزوكي فيتارا 2021 بداخل المملكة محددة في فئتين فقط حيث تأتي الأولى بتكلفة تصل إلى 85.215 الف ريال سعودي بينما يبلغ السعر الخاص ب الإصدار الثاني من سيارة سوزوكي فيتارا بسعر 90.965 الف ريال سعودي مما يجعلها من بين أفضل السيارات في هذه الفئة.مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2021
- تستطيع التحكم في مستويات الثبات في الشكل الداخلي للسيارة تبعًا لأنظمة VSC.
- توفر السيارة لوحة خاصة ب التحكم في الانزلاق إلى جانب حزام مشد للأمان بداخل المقاعد.
- خاصية ISOFIX والتي تستخدم في تثبيت المقاعد للأطفال الصغار.
- تزود السيارة بانظمة تساعد في رفع السيارة للسير بكل سهولة على التلال في المناطق المرتفعه.
- تحتوي على إحدى الاضواء المساعدة في الرؤية بداخل الشنطة الخلفية للسيارة.
- معظم أجزاء السيارة تعمل بشكل إلكتروني مثل المصابيح الامامية والأبواب الجانبية للسيارة.
- توفر تكييف داخلي بمختلف إصدارات السيارة مع إمكانية التحكم في مستوى السرعة بمعدل 12 مستوى مختلف بواسطة ناقل الحركة الاوتوماتيكي.
تحتوي سوزوكي فيتارا 2021 بمختلف إصداراتها على هذه المزايا بداخل المحرك والذي يتوفر به كل من الآتي
- تستخدم السيارة أنظمة الجر الخلفي مع محرك بسعة 1.6 لتر بينما تصل سعة الخزان الخاص بالوقود 47 لتر من البنزين.
- قوة المحرك تبلغ 115 حصان ومعدل العزم الخاص ب المحرك يبلغ 156 دوران بواسطة نيوتن.
- عدد مقاعد السيارة الداخلية هو خمس مقاعد بينما السرعة القصوى تتعدى حوالي 180 كم في الساعة.
- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 375 لتر بينما تصل مستويات قاعدة العجلات حوالي 2.500 لتر.
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