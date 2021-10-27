“ثمن خيالي” سعر ومواصفات هيونداي باليسايد 2021 الجديدة في السوق السعودية ومنافستها لأنواع أخرى

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إن سعر ومواصفات هيونداي باليسايد 2021 الجديدة في السوق السعودية متميزين للغاية، حيث نجحت تلك السيارة في أن تتنافس مع بعض المنافسين المعروفين، وتتميز بكونها فسيحة وممتعة بشكل كبير في قيادتها، وتأتي تلك السيارة بشكل قياسي مع توافر العديد من المميزات التكنولوجية بها وميزات السلامة، ودعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل ما يخص تلك السيارة.هيونداي باليسايد 2021 الجديدة في السوق السعودية
إن سيارة هيونداي باليسايد 2021 الجديدة متوسطة الحجم ورباعية الدفع، وأكثر ما يميزها أنها تتمتع بالمرونة والفخامة، وأنظمة التقنية الخاصة بها متطورة للغاية، ويمكن من خلالها الحصول على تجربة قيادة فريدة من نوعها، وسوف نعرض لكم سعر ومواصفات هيونداي باليسايد 2021 الجديدة في السوق السعودية في السطور التالية.
مواصفات سيارة هيونداي باليسايد 2021 الجديدة
إن مواصفات تلك السيارة مثالية وفريدة من نوعها، وتلك المواصفات هي:
- يوجد في السيارة شبكة أمامية جديدة، كما أنها مدمجة من الجوانب بواسطة وحدات إضاءة مخفية داخل تصميم الشبكة.
- يتوفر في السيارة مصابيح أمامية وخلفية جديدة، كما يوجد أيضًا صادم أمامي وصادم آخر خفي، ويتوفر غطاء محرك أمامي جديد.
- تم ترقية عجلات السيارة مقاسه 18 بوصة في الطرازات الأساسية إلى عجلات 20 بوصة.
- إن التصميم الداخلي الخاص بالسيارة أنيق ويتمتع بمقصورة هادئة وتم تبطينها بعدد من المواد عالية الجودة والتزيين بواسطة جلد النابا المبطن
- إن السيارة واسعة ومدروسة بشكل جيد، كما أنها تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب، فهي تأتي مع ثلاث صفوف بتنجيد من القماش وشاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة.
- هناك العديد من المميزات التكنولوجية داخل السيارة الجديدة.
- يتوفر ميزة الاتصال اللاسلكي لكل من Android Auto وApple Carplay.
- يتوفر فتحة سقف كهربائية، بالإضافة إلى مرآة تعتيم تلقائي وبدء التشغيل بواسطة ضغطة زر وإمكانية التحكم التلقائي في المناخ.
إن سيارة هيونداي باليسايد 2021 الجديدة تتوفر في السوق السعودية بسعر يتراوح من 168.000 ريال سعودي إلى 179.000 ريال سعودي، ومن الجدير ذكره أن هذه السيارة تعد من سيارات الأغنياء، ويُذكر أن سعرها رائع بالنسبة لمواصفاتها.
الوسوم
إن سعر ومواصفات هيونداي باليسايد 2021 الجديدة في السوق السعودية متميزين للغاية، حيث نجحت تلك السيارة في أن تتنافس مع بعض المنافسين المعروفين، وتتميز بكونها فسيحة وممتعة بشكل كبير في قيادتها، وتأتي تلك السيارة بشكل قياسي مع توافر العديد من المميزات التكنولوجية بها وميزات السلامة، ودعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل ما يخص تلك السيارة.هيونداي باليسايد 2021 الجديدة في السوق السعودية
إن سيارة هيونداي باليسايد 2021 الجديدة متوسطة الحجم ورباعية الدفع، وأكثر ما يميزها أنها تتمتع بالمرونة والفخامة، وأنظمة التقنية الخاصة بها متطورة للغاية، ويمكن من خلالها الحصول على تجربة قيادة فريدة من نوعها، وسوف نعرض لكم سعر ومواصفات هيونداي باليسايد 2021 الجديدة في السوق السعودية في السطور التالية.
مواصفات سيارة هيونداي باليسايد 2021 الجديدة
إن مواصفات تلك السيارة مثالية وفريدة من نوعها، وتلك المواصفات هي:
- يوجد في السيارة شبكة أمامية جديدة، كما أنها مدمجة من الجوانب بواسطة وحدات إضاءة مخفية داخل تصميم الشبكة.
- يتوفر في السيارة مصابيح أمامية وخلفية جديدة، كما يوجد أيضًا صادم أمامي وصادم آخر خفي، ويتوفر غطاء محرك أمامي جديد.
- تم ترقية عجلات السيارة مقاسه 18 بوصة في الطرازات الأساسية إلى عجلات 20 بوصة.
- إن التصميم الداخلي الخاص بالسيارة أنيق ويتمتع بمقصورة هادئة وتم تبطينها بعدد من المواد عالية الجودة والتزيين بواسطة جلد النابا المبطن
- إن السيارة واسعة ومدروسة بشكل جيد، كما أنها تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب، فهي تأتي مع ثلاث صفوف بتنجيد من القماش وشاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة.
- هناك العديد من المميزات التكنولوجية داخل السيارة الجديدة.
- يتوفر ميزة الاتصال اللاسلكي لكل من Android Auto وApple Carplay.
- يتوفر فتحة سقف كهربائية، بالإضافة إلى مرآة تعتيم تلقائي وبدء التشغيل بواسطة ضغطة زر وإمكانية التحكم التلقائي في المناخ.
إن سيارة هيونداي باليسايد 2021 الجديدة تتوفر في السوق السعودية بسعر يتراوح من 168.000 ريال سعودي إلى 179.000 ريال سعودي، ومن الجدير ذكره أن هذه السيارة تعد من سيارات الأغنياء، ويُذكر أن سعرها رائع بالنسبة لمواصفاتها.
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