“الياباني يكسب” سعر ومواصفات السياره اليابانية سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية وتميزها بمواصفاتها

إن سعر ومواصفات السياره اليابانية سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية مميزة للغاية، فهي واحدة من أفضل السيارات التي تقدم أفضل التصميمات والصفات مقابل سعر اقتصادي بسيط، وتم اختبار تلك السيارة في أماكن مختلفة وأثبتت كفاءتها بشكل كبير، ونجحت تلك السيارة في أن تدخل منافسة مع أكبر أنواع السيارات المشهورة بجدارة، وسوف نتعرف أكثر على تلك السيارة وتفاصيلها في السطور التالية.

إن السياره اليابانية سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية تُعد واحدة من أنجح السيارات والتي حصلت على إعجاب العديد من الأشخاص، فنجحت السيارة أن تحجز مكان مميز بها في سوق السيارات، حيث إنها عملية وسعرها اقتصادي، وسوف نعرض لكم كافة تفاصيل سعر ومواصفات السياره اليابانية سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية في السطور التالية.

إن السياره اليابانية سوزوكي فيتارا 2021 تتمتع بالعديد من المواصفات المميزة والفريدة من نوعها، وتلك المواصفات هي:

إن هناك عدد من التعديلات التي تم تطبيقها على الشكل الخارجي للسيارة، وذلك مثل الشبك العريض بالأمام، والتي يضم فتحات كبيرة خاصة بالتهوية.

تم إضافة مصابيح من الطراز الليد في تلك السيارة.

إن السيارة بها فتحة سقف بانوراميه، وذلك على الرغم من سعرها الاقتصادي مع وضع بعض لمسات من الكروم على السقف، وذلك حتى تقلل الكتلة.

إن زجاج السيارة ظهر بشكل معتم، ولكنه يسمح بالرؤية الواضحة للركاب من الداخل.

تعمل مساحات السيارة بشكل تلقائي، وذلك نتيجة تطبيق نظام استشعار المطر والذي يوجد في وسائل تقنيات السيارة.

إن مقاس الإطارات يبلغ 17 بوصة.

تتمتع السيارة بعدد من وسائل الأمان والحماية المتطورة، والتي ضمن حساسات تحافظ على مستوى السرعة، وهناك نظامين للفرامل، وهما EBD, BA ABS والتي تستشعر ظهور أي جسم غريب أمام السيارة.

تتوفر السياره اليابانية سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية في سعر يترواح بين 76.786 ريال سعودي إلى 82.561 ريال سعودي، ومن الجدير ذكره أنها تعد واحدة من أبرز السيارات اليابانية التي لها اسم وشهرة واسعة في العالم العربي.