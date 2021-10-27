سيارة الطرقات السريعة” عروض السيارة نيسان كيكس 2022 احدث الفئات ومواصفاتها مبهرة جداً

هناك العديد من عروض السيارة نيسان كيكس 2022 احدث الفئات والتي يمكن أن يتم التقديم عليها بسهولة، وتُعد سيارة نيسان كيكس 2022 واحدة من أفضل السيارات التي تضن مواصفات رائعة وقياسية، كما أن مساحتها واسعة ومواصفاتها فريدة من نوعها، كما أنها سهلة في القيادة بالعديد من الطرق، ونجحت في أن تحقق نجاح كبير للغاية في وقت قصير، وسوف نتعرف على كل ما يخص تلك السيارة في السطور التالية.

إن شركة نيسان السعودية قامت بتقديم عرض نيسان كيكس وما يطلق عليه عرض البطل KICKS، وهو عبارة عن عرض نقدي يبدأ من سعر 51.990 ريال سعودي، ومن مميزات ذلك العرض أن السعر الخاص به يضم قيمة الخصم النقدي، وبدون ضريبة مضافة، وفي حالة أن الفرد قام باستخدام عرض التقسيط فإنه سوف يحصل علي بعض الامتيازات:

توفير خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 أعوام.

تأمين مجاني ضد الغير لمدة سنة كاملة تأمينية.

استرجاع نقدي بقيمة 2.000 ريال سعودي.

أحقية مالك السيارة في الصيانة المجانية طوال 4 سنوات.

إن العرض يمنح المستخدم قسيمة مجانية للتظليل وحماية جسم السيارة.

إن هناك العديد من المواصفات الفريدة من نوعها والتي تميز تلك السيارة وتجعلها حلم للعديد من الأشخاص، وتلك المواصفات هي: