سيارة الطرقات السريعة” عروض السيارة نيسان كيكس 2022 احدث الفئات ومواصفاتها مبهرة جداً

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هناك العديد من عروض السيارة نيسان كيكس 2022 احدث الفئات والتي يمكن أن يتم التقديم عليها بسهولة، وتُعد سيارة نيسان كيكس 2022 واحدة من أفضل السيارات التي تضن مواصفات رائعة وقياسية، كما أن مساحتها واسعة ومواصفاتها فريدة من نوعها، كما أنها سهلة في القيادة بالعديد من الطرق، ونجحت في أن تحقق نجاح كبير للغاية في وقت قصير، وسوف نتعرف على كل ما يخص تلك السيارة في السطور التالية.عروض السيارة نيسان كيكس 2022 احدث الفئات
إن شركة نيسان السعودية قامت بتقديم عرض نيسان كيكس وما يطلق عليه عرض البطل KICKS، وهو عبارة عن عرض نقدي يبدأ من سعر 51.990 ريال سعودي، ومن مميزات ذلك العرض أن السعر الخاص به يضم قيمة الخصم النقدي، وبدون ضريبة مضافة، وفي حالة أن الفرد قام باستخدام عرض التقسيط فإنه سوف يحصل علي بعض الامتيازات:
- توفير خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 أعوام.
- تأمين مجاني ضد الغير لمدة سنة كاملة تأمينية.
- استرجاع نقدي بقيمة 2.000 ريال سعودي.
- أحقية مالك السيارة في الصيانة المجانية طوال 4 سنوات.
- إن العرض يمنح المستخدم قسيمة مجانية للتظليل وحماية جسم السيارة.
مواصفات السيارة نيسان كيكس 2022
إن هناك العديد من المواصفات الفريدة من نوعها والتي تميز تلك السيارة وتجعلها حلم للعديد من الأشخاص، وتلك المواصفات هي:
- إن السيارة يوجد بها مانع للانغلاق، بالإضافة إلى مانع لانزلاق الإطارات، وجهاز إنذار لمنع السرقة.
- إن تلك السيارة تتميز بالأمان الكامل، حيث يمكن أن يتم السير على الطرقات السريعة، كما تمتلك السيارة مصابيح أمامية تساعد بشكل كبير على السلامة المرورية.
- يتوفر في السيارة منفذ للشاحن، ومنفذ آخر AUX، ومكبرات صوت، ومشغل راديو.
- تأتي السيارة مع كاميرا مخصصة للرؤية الخلفية، وأجهزة استشعار في السيارة من الخلف حتى يتم ركن السيارة بسهولة.
- إن بالسيارة العديد من وسائل الترفيه، وذلك مثل المقاعد القابلة للطي، والعجلة الكهربائية، ومصابيح من الهالوجين.
- تضم السيارة الفرامل التلقائية والخاصة بالطوارئ.
- إن طول السيارة يصل إلى 4.3م، وعرض السيارة هو 1.9م، ويبلغ ارتفاع السيارة 1.5م، وفيما يخص طول قاعدة العجلات فإنه يصل إلى 2.6م.
الوسوم
هناك العديد من عروض السيارة نيسان كيكس 2022 احدث الفئات والتي يمكن أن يتم التقديم عليها بسهولة، وتُعد سيارة نيسان كيكس 2022 واحدة من أفضل السيارات التي تضن مواصفات رائعة وقياسية، كما أن مساحتها واسعة ومواصفاتها فريدة من نوعها، كما أنها سهلة في القيادة بالعديد من الطرق، ونجحت في أن تحقق نجاح كبير للغاية في وقت قصير، وسوف نتعرف على كل ما يخص تلك السيارة في السطور التالية.عروض السيارة نيسان كيكس 2022 احدث الفئات
إن شركة نيسان السعودية قامت بتقديم عرض نيسان كيكس وما يطلق عليه عرض البطل KICKS، وهو عبارة عن عرض نقدي يبدأ من سعر 51.990 ريال سعودي، ومن مميزات ذلك العرض أن السعر الخاص به يضم قيمة الخصم النقدي، وبدون ضريبة مضافة، وفي حالة أن الفرد قام باستخدام عرض التقسيط فإنه سوف يحصل علي بعض الامتيازات:
- توفير خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 أعوام.
- تأمين مجاني ضد الغير لمدة سنة كاملة تأمينية.
- استرجاع نقدي بقيمة 2.000 ريال سعودي.
- أحقية مالك السيارة في الصيانة المجانية طوال 4 سنوات.
- إن العرض يمنح المستخدم قسيمة مجانية للتظليل وحماية جسم السيارة.
مواصفات السيارة نيسان كيكس 2022
إن هناك العديد من المواصفات الفريدة من نوعها والتي تميز تلك السيارة وتجعلها حلم للعديد من الأشخاص، وتلك المواصفات هي:
- إن السيارة يوجد بها مانع للانغلاق، بالإضافة إلى مانع لانزلاق الإطارات، وجهاز إنذار لمنع السرقة.
- إن تلك السيارة تتميز بالأمان الكامل، حيث يمكن أن يتم السير على الطرقات السريعة، كما تمتلك السيارة مصابيح أمامية تساعد بشكل كبير على السلامة المرورية.
- يتوفر في السيارة منفذ للشاحن، ومنفذ آخر AUX، ومكبرات صوت، ومشغل راديو.
- تأتي السيارة مع كاميرا مخصصة للرؤية الخلفية، وأجهزة استشعار في السيارة من الخلف حتى يتم ركن السيارة بسهولة.
- إن بالسيارة العديد من وسائل الترفيه، وذلك مثل المقاعد القابلة للطي، والعجلة الكهربائية، ومصابيح من الهالوجين.
- تضم السيارة الفرامل التلقائية والخاصة بالطوارئ.
- إن طول السيارة يصل إلى 4.3م، وعرض السيارة هو 1.9م، ويبلغ ارتفاع السيارة 1.5م، وفيما يخص طول قاعدة العجلات فإنه يصل إلى 2.6م.
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