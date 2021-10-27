“السيارة السباعية” عروض تقسيط السيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة بالسعودية ومواصفاتها الخيالية

عروض تقسيط السيارة تويوتا روميون 2022 الجديدة بالسعودية حيث قامت شركة تويوتا الرائدة في صنع السيارات بالإعلان عن سيارتها الجديدة وهي روميو 2022، استطاعت تلك السيارة أن تحوز على أكبر قدر من الشهرة في مجال السيارات بالكامل وبالأخص في المملكة العربية السعودية نظرًا لأن سعرها مميز ويتناسب مع أكبر عدد من الأشخاص بجانب المزايا العديدة المتوفرة في داخلها، ومن الجدير ذكره أن هذه السيارة متميزة للغاية.

تم إصدار تلك السيارة في المملكة العربية السعودية بعدد من الفئات المختلفة وكل فئة لها سعر مختلف عن الفئة الأخرى، لذا يمكننا التعرف على مواصفات تلك السيارة وكل ما يخصها من خلال ما يلي.

المواصفات المتوفرة داخل تلك السيارة تُعد قريبة من المواصفات المتوفرة داخل سيارة سوزوكي ارتيجا لكن الفرق في سعر كلًا منهما وبعض الاختلافات البسيطة نسبيًا، وتختلف تلك السيارة عن سيارة سوزوكي ارتيجا في الشكل الخارجي ويمكننا التعرف على باقي مواصفاتها من خلال النقاط التالية:

تقوم السيارة بالعمل بقوة يمكنها أن تصل إلى 103 حصان.

المحرك الموجود داخل السيارة هو 4 سلندر ويمكنه أن يتسع حتى 1.5 لتر.

الفتيس الخاص بالسيارة يقوم بالعمل بطريقة اوتوماتيكية كما يتوافر به أربع مستويات مختلفة.

الشنطة الموجودة في الخلف تصل مساحتها إلى 153 لتر أما عن ارتفاعها يمكن أن يصل إلى 550 لتر.

عزم الدوران الموجود داخل السيارة تصل قوته إلى 138 نيوتن.