هل سنرى سيارة طائرة بحلول 2024 هذا ما ستجيب عليه شركة”إتش تي إيرو”

حرصت الشركة الصينية إتش تي إيرو المتفرعة من الشركة الصينية إكس بانج المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية المفيدة للبيئة على الإعلان عن أول سيارة طائرة في أرض الواقع، لأنه من خلال الرسومات التوضيحية التي تم العمل على نشرها خلال الفيديو يؤكد لنا أنه في القريب العاجل سنتمكن من رؤية سيارات تطير بالفعل، لذلك إليك التفاصيل.

الشركة الصينية إتش تي إيرو

قامت الشركة الصينية بالتحديث أن أول سيارة طائرة سيتم طرحها بشكل تجاري في جميع الأسواق الخاصة بالسيارات في عام 2024 أي قريبًا سوف نرى هذا النموذج بشكل واضح أمام أعيننا، وحرصت الشركة على التوضيح أنه من المؤكد أن يتم التغير بشكل ولو قليل في التصميم النهائي للسيارة وهذا الخبر جاء من قبل شركة سبوتنيك الروسية.

مميزات السيارة الطائرة

ستتميز السيارة الطائرة بالعديد من المميزات التي ستجعل الأشخاص المحبين للسيارات القيام بشرائها، وإليك المميزات:

خفيفة الوزن.

وجود أجزاء في الطائرة قابلة للطي، وهذا يجعلها لها قابلية على السير في الطرقات وبعد ذلك يمكنك فتح الجناحين حتى تبدأ السيارة بالطيران على الفور.

كما أكدت الشركة أن هذه السيارة ستكون لها الكثير من وسائل الأمن من مظلات وغيرها، لأن سلامة العميل هو الأمر الأهم بالنسبة لها عن أي شيء آخر.

هذا القرار جاء بعد أن قامت الشركة بالعمل على جمع 500 مليون دولار من أجل التمويل وهذا تم خلال الأسبوع الماضي من قيام المؤتمر الصحفي.

اهتمام محبي السيارات

أصيب محبي السيارات الفضول الكثير حول الإمكانيات التي سيتم وضعها داخل هذه السيارة المتميزة، وهذا لأن الشركة المصنعة بالفعل تعمل على إنتاج الكثير من التقنيات الحديثة حتى تواكب العصر الذي نعيش فيه من خلال المحافظة على البيئة باستخدام السيارات الكهربائية.

لكن أهم ما شغل بال المتابعين لهذا الجيل الحديث من السيارات هو عوامل التنظيم داخل السيارة بالإضافة عامل الأمن والسلامة، لذلك الشركة عليها الكثير من التحديات التي يجب أن تقوم بإدراكها حتى تخرج هذا النوع من السيارات الحديث من نوعه، وهذا لأن مفيدة إلى حد كبير في التقليل من الازدحام والأزمات المرورية.