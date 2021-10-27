السيارة العائلية الأشهر فورد اكسبديشن 2021 إليك أهم مواصفاتها وأسعارها

فورد اكسبديشن 2021 من السيارات التي يعشقها محبي السيارات في المملكة العربية السعودية وهذا لأن بها العديد من المميزات التي تجعلها مناسبة للسفر، وهذا لأنها كبيرة جدًا تتسع لثماني ركاب ولديها قدرة سحب وحوله قوية، وبما أن هذه السيارة تم التعرف عليها كسيارة دفع رباعي لنتعرف الآن على سعرها مواصفاتها الكامل التي يجب أن تقوم بالتعرف عليها الآن.

تأتي إلينا سيارة فورد اكسبدشن 2021 مع نظام الدفع بالعجلات الخلفية بشكل قياسي، لكن إذا أردت أن تحصل عليها بنظام الدفع الرباعي تستطيع أن تقوم بدفع سعر إضافي حتى تتمكن من الحصول عليه.

حصلت السيارة على تصميم STX مما أضاف عليها مظهر مثالي رياضي بالإضافة إلى وضع العديد من التقنيات التكنولوجيا الحديثة التي جعلتها سيارة عملية ذكية مريحة للغاية.

المميز فيها أنها تعطيك تجربة سهلة في القيادة بسبب المساحة الداخلية الكبيرة المتوفرة لك، لذلك هي مريحة عن غيرها من السيارات بشكل أقرب إلى المعقول.

كما أن هذه السيارة سيارة فاخرة من النوع الدفع الرباعي الذي ينافس إلى حد كبير لينكولن نافيجيتور2021، ولنتعرف الآن أكثر على هذه السيارة وعلى مواصفاتها وأسعارها في الأسواق.

سيارة فورد اكسبدشن 2021

مواصفات فورد اكسبدشن 2021

الفئات التي تم تصنيعها من السيارة فاخرة عالية الجودة بسبب وضع مساعد من النوع co-pilot360 بل وشملت الكثير من التقنيات المساعدة للسائق، بالإضافة إلى العجلات التي تم تصنيعها من أجلها فقط، لذلك لنتعرف معًا على أبعادها ومواصفاتها القياسية أكثر عبر هذه الفقرات:

الهيكل الخارجي من فورد اكسبدشن 2021

تم تدعيم الهيكل الخارجي من السيارة بشكل مناسب لسعرها ومميزاتها وإليك الآن مواصفات الهيكل الخارجي:

الطول: 221.9 بوصة.

العرض 79.9× 76.2 بوصة.

وزن السيارة: 6047.

الحمولة: 36 قدم مكعب.

قاعدة العجلات: 131.6 بوصة.

مواصفات محرك V6 المزدوج

تعرف سيارة فورد اكسبدشن 2021 أنها مزودة بمحرك V6 المزدوج، لذلك لنتعرف أكثر على مواصفاته:

سعة الموتور 3.5 لتر، قوته 375 حصان مع 470 رطل من العزم، ويأتي هذا المحرك داخل السيارة من طراز XLT وLIMITED.

أما طراز اكسبديشن بلاتينيوم 2021 حرصوا على وضع محرك V6 الثنائي تيربو سعته 3.5 لتر قوته 400 حصان مع 5000 دورة في الدقيقة من عزم الدوران.

وجود ناقل حركي أوتوماتيكي سرعته استجابته حتى عشر سرعات وهذا مع وضع خاص بالنقل الحركي، وتقترن هذه الخاصية مع الدفع الخلفي والرباعي.

يستغرق فقط 5.9 ثانية عند انطلاقه من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة.

قدرة قطره يمكن أن تصل إلى 9300 باوند، لكن يبلغ التصنيف العالمي من اكسبيديشن ماكس إلى 9000 باوند.

معدل استهلاك الوقود

للأسف لا تساعد سيارة فورد اكسبدشن 2021 على المحافظة على الوقود، لكن حرصت الشركة المصنعة على القول أن المحرك الخاص بالسيارة أكفأ من محرك V8 لكن لم تصدق في القول هذه المرة، وإليك الآن بعض المواصفات حول جوالين الوقود التي تحتاج إليها السيارة:

تستهلك السيارة في المدينة كل 17 جيل جالون واحد.

أم في الطريق السريع تستهلك جالون واحد في كل 24 ميل.

لكن نسخة الدفع الرباعي من السيارة في الطريق السريع تستهلك جالون خلال 22 ميل.

المواصفات الداخلية فورد اكسبدشن 2021

يجب أن تعرف أنها من أكثر السيارات المريحة التي قد تتمكن من استخدامها، وهذا لأن المقصورة الداخلية مريحة إلى حد كبير بسبب كبر حجمها وإليك المواصفات:

المقاعد ناعمة تعمل بطريقة آلية في أغلب الفئات المصنعة من هذه السيارة، الفئات الأعلى من السيارة تم تنجيدها من الجلد وتستطيع أن تضيف بعض الإضافات مثل المبردات والسخانات حتى يمكنك إضافة مدلك في هذه المقاعد المهيأة.

الصف الثاني من السيارة مساحته كبيرة حيث تصل إلى 41.5 بوصة، وتستطيع أن تمدها وبوصة أخرى حتى تستطيع الجلوس بشكل مسترخي، ويتميز بأن المقعد منفصل.

الصف الثالث من السيارة هو الأفضل على الإطلاق، لأنه مناسب للأطفال ويتسع 36.1 من مساحة الأرجل وهذا للبالغين.

المقاعد الأمامية والخلفية بها تروس تستطيع أن تقوم بطيها لكي توفر مساحة داخل السيارة.

توجد الكثير من التقنيات داخل السيارة فهناك أنظمة اتصال مميزة، بالإضافة إلى شاشة لمس مقاسها 8.0 بوصة SYNC3.

يمكن اقتران السيارة مع Apple CarPlay و Android Auto، ومتوافقة مع نقطة اتصال 4G LTE قياسية.

يمكنك التعرف على الكثير من البيانات أهمها بيانات الطقس والوقت الفعلي مع بيانات حركة المرور والتنقل.

يوجد أنظمة إلكترونية في المقاعد الخلفية لكن في طرازات الليمتد وكينج رانش والبلاتينيوم.

عامل الأمن والسلامة المساعدة للسائق

إذا كنت تريد سيارة عائلية متميزة فيجب أن تقوم باختيار هذه السيارة، وهذا لأنها حاصلة على تصنيف من 5 نجوم في اختبار التصادم وعوامل الأمن والسلامة المرورية لذلك إليك الآن التقنيات التي تم العمل تصنيفها به، وإليك الآن المميزات:

وجد نظام كبح تلقائي إذا وجدت حالات طارئة، بالإضافة إلى إمكانية الكشف عن المشاة.

تساعدك السيارة في الحفاظ على المسار الذي تسير عليه مع وجود تحذيرات إذا مشيت عكسه.

وجود مثبت سرعة تكيفي.

وضع شاشات مراقبة تعمل على مراقبة النقاط العمياء التي لا يستطيع السائق التعرف عليها.

الضمان وصيانة سيارة فورد اكسبدشن 2021

ضمان سيارة فورد اكسبدشن 2021 أقوى من مرسيدس بنز لكنك للأسف لا تستطيع أن تقوم بالصيانة المجدولة بشكل مجاني، لأن الضمان يعمل على تغطية الآتي:

يعطيك الضمان ثلاث سنوات كفترة محدودة أو إلى أن تصل إلى 360 ألف ميل.

يغطي مجموعة شاملة من نقل الحركة لمدة خمس سنوات أو إلى 60 ألف ميل.

سعر سيارة فورد اكسبدشن 2021

تبدأ سعر السيارة العائلية المميزة من أول 55 ألف دولار أمريكي ما يعادل تقريبًا 206 ألف ريال سعودي، وعليك الأسعار في جميع الفئات التي تم إنتاجها من هذه السيارة: