وحش الاسفلت اليابانى.. تويوتا تندرا 2022 في السعودية ارخص واقوى سيارة باسعار ومواصفات رائعة

وحش الاسفلت اليابانى.. تويوتا تندرا 2022 في السعودية ، قامت شركة تويوتا اليابانية بطرح سيارة جديدة تويوتا تندرا 2022 بيك اب تويوتا تندرا شاحنة البيك أب بشكلها الجديد والضخم، وتحتوي تلك السيارة على مجموعة كبيرة من المواصفات والمميزات التي تجعلها من أفضل السيارات في السوق بالوقت الحالي، ولذلك يبحث الجميع عن التفاصيل الخاصة بتلك السيارة ويرغبون بالتعرف عن سعرها وأهم مواصفاتها، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نقدم لجميع متابعينا أهم التفاصيل المتعلقة بسيارة تويوتا تندرا 2022.

وحش الاسفلت اليابانى.. تويوتا تندرا 2022 في السعودية

تأتي سيارة تويوتا تندرا ومعها الكثير من التقنيات الحديثة والمواصفات الرائعة والأكثر تميزاً عن باقي السيارات، فهي تكون من أولى سيارات تندرا الجديدة بالكامل من حوالي خمسة عشر عام، تحتوي السيارة على مجموعة نقل حركة هجينة ونظام تعليق خلفي لولبي التي يكون شبيه لنظام تعليق دودج رام 1500، بالإضافة إلى وجود التقنيات الحديثة الداخلية التي تم توفيرها للحصول على الراحة وسلامة الركاب، وأكثر ما تتميز به سيارة تويوتا تندرا:

تحتوي سيارة تويوتا تندرا بمحرك V6 توين تيريو قوي.

يوجد بها خمسة خيارات تعليق خلفية بالإضافة إلى نوابض لولبية.

تمتلك السيارة أحدث تقنيات الأمان والسلامة والراحة القياسية.

تتحمل لحد أقصى حمولة صافية 1940 رطل.

مزودة بمجموعة نقل حركة هجينة.

متوفر في السيارة 3 مصابيح كهربائية بالأمام والوسط مثلما يوجد بالشاحنات الثقيلة.

تأتي السيارة بشبكة أمامية منتفخة بتكون على شكل اوميجا ولكنها تكون مختلفة من فئة لأخرى من فئات سيارة تويوتا تندرا.

يوجد بها مصابيح أمامية على جانبي الشبكة الأمامية بشكل فريد من نوعه متدفق من الأسفل.

يوجد من السيارة الكثير من الفئات من ضمنها تندرا ترد برو 2022 خاصة بالطرق الوعرة متخصصة بشبكة سوداء اللون مع رمز تويوتا المعروف مع شريط عرض إضاءة مدمج.

بها جنوط عجلات BBS بقياس 18 بوصة ملفوفة.

اسعار سيارة تويوتا تندرا 2022

إذا كنت تبحث عن اسعار فئات سيارة تويوتا تندرا 2022 فقد تكون أسعار السيارة كما يلي: