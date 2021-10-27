“فتحة سقف مبهرة” عروض تقسيط السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية بمواصفات خيالية

إن عروض تقسيط السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية يستفيد منها العديد من الفئات، حيث إن السيارة هيونداي كريتا 2022 تأتي بتصميم جريء وفريد من نوعه يجعل العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول عليها، كما تم امتداد تلك السيارة بالعديد من وسائل الأمان المختلفة والتي تجعل صاحبها مستمتع بالقيادة، ودعونا نتعرف على تلك السيارة بشكل تفصيلي أكثر في السطور التالية، ومن الجدير ذكره أن سيارة هيونداي كريتا تتمتع بمواصفات خيالية للغاية ورائعة جداً، ومن الجدير ذكره أن سعرها رائع أمام هذه المواصفات التي لا تقدر.عروض تقسيط السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية
إن شركة هيوانداي كانت قد قدمت عرض مميز لعملائها داخل المملكة العربية السعودية على السيارة هيونداي كريتا 2022، وذلك العرض بدون هامش ربح، كما أنه بدون دفعة أولى أو أي رسوم إدارية، بالإضافة إلى ذلك فإن العرض يتضمن صيانة مجانية للسيارة حتى مسافة 5000 كم، ويضم السعر ضريبة القيمة المضافة مع الرسوم الخاصة بالتسجيل، وقامت الشركة بمنح العمل 5 سنوات من خدمة المساعد على الطريق، يمكن أن يتم الحصول على السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية بسعر 1050 ريال شهريًا، وذلك بإجمالي سعر 68 ألف ريال للفئة الأولى، و78 ألف ريال للفئة الثانية.
مواصفات السيارة هيونداي كريتا 2022
هناك العديد من المواصفات الفريدة من نوعها، والتي تميز تلك السيارة، وهذه المواصفات هي:
- تأتي السيارة مع مسند ذراع مركزي خلفي، وذلك مع حمل أكواب يوفر الراحة للركاب.
- يوجد منطقة للشحن اللاسلكي للهاتف، وشاشة رؤية خلفية للسائق.
- تتمتع السيارة بفتحة سقف ذكية تدعم الأوامر الصوتية.
- إن عجلة القيادة الخاصة بالسيارة مكسوة بالجلد على شكل حرف D.
- يتوفر شاحن يو اس بي في المقاعد الخلفية، كما أن هناك شاشة تعمل باللمس، وقياسها 17.78 سم.
- تتمتع السيارة بمواصفات أمن وسلامة مميزة، حيث يوجد وسائد هوائية، والنظام الخاص بالثبات الإلكتروني ESP مع خاصية الاتزان عند صعود المرتفعات HAC، علاوة على نظام المراقبة وضغط الإطارات.
- يمكن أن يتم التحكم التلقائي في درجة الحرارة بشكل كامل.
- يتوفر 4 سماعات بنظام صوتي مميز.
- إن عجلة القيادة متعددة الوظائف، حيق إنها قابلة للإمالة.
- الزجاج الخلفي للسيارة يأتي بخاصية التعتيم.
الوسوم
إن عروض تقسيط السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية يستفيد منها العديد من الفئات، حيث إن السيارة هيونداي كريتا 2022 تأتي بتصميم جريء وفريد من نوعه يجعل العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول عليها، كما تم امتداد تلك السيارة بالعديد من وسائل الأمان المختلفة والتي تجعل صاحبها مستمتع بالقيادة، ودعونا نتعرف على تلك السيارة بشكل تفصيلي أكثر في السطور التالية، ومن الجدير ذكره أن سيارة هيونداي كريتا تتمتع بمواصفات خيالية للغاية ورائعة جداً، ومن الجدير ذكره أن سعرها رائع أمام هذه المواصفات التي لا تقدر.عروض تقسيط السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية
إن شركة هيوانداي كانت قد قدمت عرض مميز لعملائها داخل المملكة العربية السعودية على السيارة هيونداي كريتا 2022، وذلك العرض بدون هامش ربح، كما أنه بدون دفعة أولى أو أي رسوم إدارية، بالإضافة إلى ذلك فإن العرض يتضمن صيانة مجانية للسيارة حتى مسافة 5000 كم، ويضم السعر ضريبة القيمة المضافة مع الرسوم الخاصة بالتسجيل، وقامت الشركة بمنح العمل 5 سنوات من خدمة المساعد على الطريق، يمكن أن يتم الحصول على السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية بسعر 1050 ريال شهريًا، وذلك بإجمالي سعر 68 ألف ريال للفئة الأولى، و78 ألف ريال للفئة الثانية.
مواصفات السيارة هيونداي كريتا 2022
هناك العديد من المواصفات الفريدة من نوعها، والتي تميز تلك السيارة، وهذه المواصفات هي:
- تأتي السيارة مع مسند ذراع مركزي خلفي، وذلك مع حمل أكواب يوفر الراحة للركاب.
- يوجد منطقة للشحن اللاسلكي للهاتف، وشاشة رؤية خلفية للسائق.
- تتمتع السيارة بفتحة سقف ذكية تدعم الأوامر الصوتية.
- إن عجلة القيادة الخاصة بالسيارة مكسوة بالجلد على شكل حرف D.
- يتوفر شاحن يو اس بي في المقاعد الخلفية، كما أن هناك شاشة تعمل باللمس، وقياسها 17.78 سم.
- تتمتع السيارة بمواصفات أمن وسلامة مميزة، حيث يوجد وسائد هوائية، والنظام الخاص بالثبات الإلكتروني ESP مع خاصية الاتزان عند صعود المرتفعات HAC، علاوة على نظام المراقبة وضغط الإطارات.
- يمكن أن يتم التحكم التلقائي في درجة الحرارة بشكل كامل.
- يتوفر 4 سماعات بنظام صوتي مميز.
- إن عجلة القيادة متعددة الوظائف، حيق إنها قابلة للإمالة.
- الزجاج الخلفي للسيارة يأتي بخاصية التعتيم.
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