“فتحة سقف مبهرة” عروض تقسيط السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية بمواصفات خيالية

إن عروض تقسيط السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية يستفيد منها العديد من الفئات، حيث إن السيارة هيونداي كريتا 2022 تأتي بتصميم جريء وفريد من نوعه يجعل العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول عليها، كما تم امتداد تلك السيارة بالعديد من وسائل الأمان المختلفة والتي تجعل صاحبها مستمتع بالقيادة، ودعونا نتعرف على تلك السيارة بشكل تفصيلي أكثر في السطور التالية، ومن الجدير ذكره أن سيارة هيونداي كريتا تتمتع بمواصفات خيالية للغاية ورائعة جداً، ومن الجدير ذكره أن سعرها رائع أمام هذه المواصفات التي لا تقدر.

إن شركة هيوانداي كانت قد قدمت عرض مميز لعملائها داخل المملكة العربية السعودية على السيارة هيونداي كريتا 2022، وذلك العرض بدون هامش ربح، كما أنه بدون دفعة أولى أو أي رسوم إدارية، بالإضافة إلى ذلك فإن العرض يتضمن صيانة مجانية للسيارة حتى مسافة 5000 كم، ويضم السعر ضريبة القيمة المضافة مع الرسوم الخاصة بالتسجيل، وقامت الشركة بمنح العمل 5 سنوات من خدمة المساعد على الطريق، يمكن أن يتم الحصول على السيارة هيونداي كريتا 2022 في السعودية بسعر 1050 ريال شهريًا، وذلك بإجمالي سعر 68 ألف ريال للفئة الأولى، و78 ألف ريال للفئة الثانية.

هناك العديد من المواصفات الفريدة من نوعها، والتي تميز تلك السيارة، وهذه المواصفات هي: