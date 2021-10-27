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تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط تويوتا فور تشز 2021 ” جي إكس 4*42 ” القسط الشهري 2027 ريال فترة السداد 60 شهر. بمجموعة من المزايا الحصرية لشهر أكتوبر لعام 2021. حيث أثبتت هذه السيارة الرائعة مميزاتها وامكانياتها على طرق السعودية. ويمكنك الحصول على العرض من خلال الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وسنشرح أكثر ما هية العرض.عرض تقسيط تويوتا فورتشز 2021 عبداللطيف جميل أقل من 2050 ريال بمزايا حصرية
- يمكنك الحصول على العرض بدون مصاريف إدارية .
- يتم دفع الإيجار الشهري الأول عن العميل والذي يتم حسابه على أساس 60 شهر على حسب العرض .
- العميل معفى من دفع الدفعة الأولى .
- لا ينبغي أن يوجد كفيل أو ضامن .
- العرض معتمد من الهيئة الشرعية .
- ياريس سيدان 2021 ” واي شركات 1.5 ” الأقساط الشهرية 952 ريال ولها فترة سداد 60 شهر .
- ياريس سيدان 2021 ” واي 105 ” القسط الشهري 962 ريال فترة السداد 60 شهر .
- ياريس سيدان 2021 ” واي بلس 1.5 ” القسط الشهري 1011 ريال فترة السداد 60 شهر .
- كورولا 2021 ” إلس ال اى ” القسط الشهري 1.152 ريال فترة السداد 60 شهر .
- كورولا 2021 ” إلكس إل اى مطور ” القسط الشهري 1250 ريال وفترة السداد 60 شهر .
- كورولا 2021 ” إلكس ال اى مطور 1.5 فتحة سقف ” القسط الشهري 1.285 ريال فترة السداد 60 شهر .
- كورولا 2021 ” اى 1.5 فتحة سقف ” القسط الشهري 1391 ريال فترة السداد 60 شهر .
- راش 2022 ” استاندرد – 7 مقاعد ” القسط الشهري 1145 ريال القسط الشهري 60 شهر .
- راش 2022 ” جي ال – 7 مقاعد القسط الشهري 1.217 ريال فترة السداد 60 شهر .
- إنوفا 2021 ” أساس 2.7 ” القسط الشهري 1639 ريال فترة السداد 60 شهر .
- فور تشز 2021 ” جي إكس 2 ” القسط الشهرية 1867 ريال فترة السداد 60 شهر .
- فور تشز 2021 ” جي إكس 4*42 ” القسط الشهري 2027 ريال فترة السداد 60 شهر .
هكذا يسري هذا العرض على موديلات معينة من السيارات. كذلك لا يشمل قيمة الإيجار الشهري على الضريبة المضافة. وهنا تختلف قيمة الدفعات الشهرية بإختلاف مواصفات وموديلات السيارة ، ويتم حساب المصاريف الأدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة. كما أن للشركة حق تعديل أو ألغاء العرض في أي وقت دون سابق إنذار. مع تطبق الشروط والأحكام :شروط منظمة للتقسيط من عبد اللطيف جميل تويوتا
- لا يتم دفع دفعة أولى في إذا كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري .
- لا ينبغي أن يوجد كفيل عند تطابق الشروط .
- يوجد إمكانية إعادة الدفعة الأخيرة .
- عند وجود عوامل مؤثرة كالسجل الأئتماني للعميل فإن الأسعار في هذة الحالة قابلة للتغير .
تعرف على عروض هيونداي عبداللطيف جميل في السعودية تقسيط أقل من الفين ريال
الوسوم
تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط تويوتا فور تشز 2021 ” جي إكس 4*42 ” القسط الشهري 2027 ريال فترة السداد 60 شهر. بمجموعة من المزايا الحصرية لشهر أكتوبر لعام 2021. حيث أثبتت هذه السيارة الرائعة مميزاتها وامكانياتها على طرق السعودية. ويمكنك الحصول على العرض من خلال الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وسنشرح أكثر ما هية العرض.عرض تقسيط تويوتا فورتشز 2021 عبداللطيف جميل أقل من 2050 ريال بمزايا حصرية
- يمكنك الحصول على العرض بدون مصاريف إدارية .
- يتم دفع الإيجار الشهري الأول عن العميل والذي يتم حسابه على أساس 60 شهر على حسب العرض .
- العميل معفى من دفع الدفعة الأولى .
- لا ينبغي أن يوجد كفيل أو ضامن .
- العرض معتمد من الهيئة الشرعية .
- ياريس سيدان 2021 ” واي شركات 1.5 ” الأقساط الشهرية 952 ريال ولها فترة سداد 60 شهر .
- ياريس سيدان 2021 ” واي 105 ” القسط الشهري 962 ريال فترة السداد 60 شهر .
- ياريس سيدان 2021 ” واي بلس 1.5 ” القسط الشهري 1011 ريال فترة السداد 60 شهر .
- كورولا 2021 ” إلس ال اى ” القسط الشهري 1.152 ريال فترة السداد 60 شهر .
- كورولا 2021 ” إلكس إل اى مطور ” القسط الشهري 1250 ريال وفترة السداد 60 شهر .
- كورولا 2021 ” إلكس ال اى مطور 1.5 فتحة سقف ” القسط الشهري 1.285 ريال فترة السداد 60 شهر .
- كورولا 2021 ” اى 1.5 فتحة سقف ” القسط الشهري 1391 ريال فترة السداد 60 شهر .
- راش 2022 ” استاندرد – 7 مقاعد ” القسط الشهري 1145 ريال القسط الشهري 60 شهر .
- راش 2022 ” جي ال – 7 مقاعد القسط الشهري 1.217 ريال فترة السداد 60 شهر .
- إنوفا 2021 ” أساس 2.7 ” القسط الشهري 1639 ريال فترة السداد 60 شهر .
- فور تشز 2021 ” جي إكس 2 ” القسط الشهرية 1867 ريال فترة السداد 60 شهر .
- فور تشز 2021 ” جي إكس 4*42 ” القسط الشهري 2027 ريال فترة السداد 60 شهر .
هكذا يسري هذا العرض على موديلات معينة من السيارات. كذلك لا يشمل قيمة الإيجار الشهري على الضريبة المضافة. وهنا تختلف قيمة الدفعات الشهرية بإختلاف مواصفات وموديلات السيارة ، ويتم حساب المصاريف الأدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة. كما أن للشركة حق تعديل أو ألغاء العرض في أي وقت دون سابق إنذار. مع تطبق الشروط والأحكام :شروط منظمة للتقسيط من عبد اللطيف جميل تويوتا
- لا يتم دفع دفعة أولى في إذا كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري .
- لا ينبغي أن يوجد كفيل عند تطابق الشروط .
- يوجد إمكانية إعادة الدفعة الأخيرة .
- عند وجود عوامل مؤثرة كالسجل الأئتماني للعميل فإن الأسعار في هذة الحالة قابلة للتغير .
تعرف على عروض هيونداي عبداللطيف جميل في السعودية تقسيط أقل من الفين ريال
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