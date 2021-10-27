السيارة الجبارة …. سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها

سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها، تم إطلاق عدد من الفئات المختلفة من السيارات الملاكي في نصف هذا العام الجاري 2021 ومن ضمنها سيارة سوزوكي فيتارا 2021 وتم الإعلان عن عدد من الفئات الخاصة بالسيارة وقائمة لأسعارها وتتميز السيارة بكثير من المواصفات الخاصة بها وثباتها على الأرض وخاصة عند زيادة السرعة مما يزيد من الأمان للسائق ولذلك سوف نقدم لكم أسعار سيارة سوزوكي فيتارا والمواصفات الخاصة بها. سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية سوف نقدم لكم من خلال موقعنا مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية ومميزات السيارة . مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تحتوي سيارة سوزوكي فيتارا على الكثير من المواصفات التي تجعلها من أهم السيارات الموجودة ومنها: تعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات.

تعمل السيارة بمحرك تصل سعته إلى 1600 سي سي.

ينتج المحرك قوة 120 حصان اقصى عزم دوران له يبلغ 156 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة باستخدام منظومة الجر الأمامي للعجلات.

يعمل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مختلفة.

تتميز السيارة بالثبات على الأرض وخاصة في عند زيادة السرعة حتى 100 كيلومتر في وقت 13 ثانية.

وتستهلك السيارة بعد مسافة 100 كيلومتر حوالي 5.5 لتر من الوقود.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة حتى 170 كيلومتر.

تبلغ حجم الشنطة الخلفية للسيارة حوالي 375 لتر.

تحتوي السيارة على عدد من وسائل الأمان وأهمها الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي اصطدام.

تتميز الفرامل أنها مانعة للانغلاق.

تحتوي السيارة على برنامج BA لدعم الفرامل.

تعمل السيارة بنظام الدخول الذكي بدون الحاجة إلى مفتاح.

تحتوي على جنوط يبلغ قياسها 17 بوصة.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف و مكيف هواء يعمل أوتوماتيكيًا.

تحتوي على عدد 6 مكبرات صوت موزعة في أجزاء السيارة. اسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2021 لقد تم الاعلان عن السعر الخاص بسيارة سوزوكي فيتارا وسوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة والجدير بالذكر أن هذه السيارة بطرازين وسوف نتعرف على اعلى سعر أيضاً لها.

يبدأ سعر السيارة في الأسواق داخل المملكة السعودية حوالي 85.215 ريال سعودي وهي في منافسة مستمرة مع سيارات أخرى مثل شفرولية تراكي ونيسان كيكس.

توجد سيارة سوزوكي فيتارا بطرازين أغلى طراز بها يبلغ قيمته 90.965 ألف ريال سعودي.

يصل متوسط سعر السيارة في الأسواق إلى 110.250 ريال. اسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2021 الوسوم

سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها، تم إطلاق عدد من الفئات المختلفة من السيارات الملاكي في نصف هذا العام الجاري 2021 ومن ضمنها سيارة سوزوكي فيتارا 2021 وتم الإعلان عن عدد من الفئات الخاصة بالسيارة وقائمة لأسعارها وتتميز السيارة بكثير من المواصفات الخاصة بها وثباتها على الأرض وخاصة عند زيادة السرعة مما يزيد من الأمان للسائق ولذلك سوف نقدم لكم أسعار سيارة سوزوكي فيتارا والمواصفات الخاصة بها. سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية سوف نقدم لكم من خلال موقعنا مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية ومميزات السيارة . مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تحتوي سيارة سوزوكي فيتارا على الكثير من المواصفات التي تجعلها من أهم السيارات الموجودة ومنها: تعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات.

تعمل السيارة بمحرك تصل سعته إلى 1600 سي سي.

ينتج المحرك قوة 120 حصان اقصى عزم دوران له يبلغ 156 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة باستخدام منظومة الجر الأمامي للعجلات.

يعمل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مختلفة.

تتميز السيارة بالثبات على الأرض وخاصة في عند زيادة السرعة حتى 100 كيلومتر في وقت 13 ثانية.

وتستهلك السيارة بعد مسافة 100 كيلومتر حوالي 5.5 لتر من الوقود.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة حتى 170 كيلومتر.

تبلغ حجم الشنطة الخلفية للسيارة حوالي 375 لتر.

تحتوي السيارة على عدد من وسائل الأمان وأهمها الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي اصطدام.

تتميز الفرامل أنها مانعة للانغلاق.

تحتوي السيارة على برنامج BA لدعم الفرامل.

تعمل السيارة بنظام الدخول الذكي بدون الحاجة إلى مفتاح.

تحتوي على جنوط يبلغ قياسها 17 بوصة.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف و مكيف هواء يعمل أوتوماتيكيًا.

تحتوي على عدد 6 مكبرات صوت موزعة في أجزاء السيارة. اسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2021 لقد تم الاعلان عن السعر الخاص بسيارة سوزوكي فيتارا وسوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة والجدير بالذكر أن هذه السيارة بطرازين وسوف نتعرف على اعلى سعر أيضاً لها.

يبدأ سعر السيارة في الأسواق داخل المملكة السعودية حوالي 85.215 ريال سعودي وهي في منافسة مستمرة مع سيارات أخرى مثل شفرولية تراكي ونيسان كيكس.

توجد سيارة سوزوكي فيتارا بطرازين أغلى طراز بها يبلغ قيمته 90.965 ألف ريال سعودي.

يصل متوسط سعر السيارة في الأسواق إلى 110.250 ريال. اسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الجبارة …. سيارة سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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