تعرف على سعر ومواصفات سيارة اودي 2021 بالتكنولوجيا الحديثة

سيارة اودي 2021 هي أحدى الشركات الألمانية الصنع، وهذه السيارات أثبتت كفأتها من حيث السعر والمواصفات، فهي مناسبة للجميع وعملية جدا، حيث تستخدم مادة التشطيب الداخلية الكربون للسيارة. واسم التشطيب الداخلي هو Carbon Atlas Inlay، وQ5 الألومنيوم الرومان حافلة ترصيع فتعرف على باقي المواصفات السيارة من خلال هذه المقالة وهل هي تستحق فعلا الشراء أم لا. سيارة اودي 2021 سيارة اودي 2021 مواصفات سيارة اودي Q5 سبورت باك 2021 نوع المحرك: V6.0

طريقة الشحن الفائق: توربو واحد

الوقود: بنزين

الاقتصاد في استهلاك الوقود (الصف): تلقائي 8.6 كم / (الدرجة 5)

الركاب: 5

نوع القيادة: دفع رباعي بدوام كامل

ناقل الحركة: 8 سرعات أوتوماتيكي

أقصى قوة: 354 حصان

أقصى عزم للدوران: 50.9 كجم.م

السرعة القصوى: 250 كم / ساعة

أداء التسارع. (0-100 كم / ساعة): 5.3 ثانية

أداء الكبح: لا توجد معلومات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 201.0 جم / كم

الطول الإجمالي: 4680 ملم

العرض: 1،895 ملم

الإرتفاع: 1،640 ملم

قاعدة العجلات: 2825 ملم

قبل المسار: 1،632 ملم

بعد المسار: 1،636 ملم

الوزن الصافي: 1،995 كجم

الإطارات الأمامية: 255 مم / 40/21 بوصة

الإطارات الخلفية: 255 مم / 40/21 بوصة

التعليق الأمامي: متعدد الوصلات

التعليق الخلفي: متعدد الوصلات

الفرامل الأمامية: قرص V.

الفرامل الخلفية: قرص V.

التوجيه: الرف والجناح. مواصفات سيارة اودي Q5 مواصفات سيارة اودي Q5 تطبق 2021 Audi SQ5 TFSI شارة SQ5 على الشبك الأمامي والخلفي للسيارة بشكل قياسي حتى تتمكن من التعرف عليها على أنها طراز S.

يبرز تصميم أنبوب العادم المزدوج المكون من قطعة واحدة وعجلات على شكل حرف V مقاس 21 بوصة بخمسة أضلاع مزدوجة مع ملاقط مكابح حمراء المظهر القوي والقوي لسيارة 2021 Audi SQ5 TFSI. ​يساعد “المصباح الخلفي OLED ” على قيادة أكثر أمانًا مع رؤية وأمان أوسع.

يجعل التصميم الفريد للمصباح الخلفي OLED SQ5 أكثر خصوصية، وتتحكم تقنية OLED في سطوع الضوء بحرية بينما تضيء الشكل الهندسي للضوء بالتساوي .

توفر المصابيح الأمامية Matrix LED مع إشارة الانعطاف الديناميكية مساعدة مثالية في الضوء العالي من خلال قياس زاوية الكاميرا الأمامية وسرعتها من خلال الكشف عن السيارة الأخرى والضوء. المزيد من المواصفات​ يبدأ العمل بسرعات أعلى من 60 كم / ساعة، ويتوقف عندما يقل عن 40 كم / ساعة

يتميز الداخل والرياضية من طراز S، بما في ذلك الكربون أطلس باللون الاسود.

شعار منقوش، دواسات من الألومنيوم، المحيطة ضوء (متعدد الألوان) و باب دخول أضواء .

انه ممكن. إذا نظرت إلى عجلة القيادة SQ5 ، ستجد شعار S في الأسفل. سعر سيارة أودي 2021 ويكون سعر السيارة عالميا: 48895 دولار امريكي.

سعر السيارة في مصر: 768184 جنيه مصري.

أيضا سعر السيارة في السعودية: 183394 ريال سعودي.

سعر السيارة في الامارات: 179601 درهم إماراتي. المزيد من المواصفات​سعر سيارة أودي 2021 الوسوم

سيارة اودي 2021 هي أحدى الشركات الألمانية الصنع، وهذه السيارات أثبتت كفأتها من حيث السعر والمواصفات، فهي مناسبة للجميع وعملية جدا، حيث تستخدم مادة التشطيب الداخلية الكربون للسيارة. واسم التشطيب الداخلي هو Carbon Atlas Inlay، وQ5 الألومنيوم الرومان حافلة ترصيع فتعرف على باقي المواصفات السيارة من خلال هذه المقالة وهل هي تستحق فعلا الشراء أم لا. سيارة اودي 2021 سيارة اودي 2021 مواصفات سيارة اودي Q5 سبورت باك 2021 نوع المحرك: V6.0

طريقة الشحن الفائق: توربو واحد

الوقود: بنزين

الاقتصاد في استهلاك الوقود (الصف): تلقائي 8.6 كم / (الدرجة 5)

الركاب: 5

نوع القيادة: دفع رباعي بدوام كامل

ناقل الحركة: 8 سرعات أوتوماتيكي

أقصى قوة: 354 حصان

أقصى عزم للدوران: 50.9 كجم.م

السرعة القصوى: 250 كم / ساعة

أداء التسارع. (0-100 كم / ساعة): 5.3 ثانية

أداء الكبح: لا توجد معلومات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 201.0 جم / كم

الطول الإجمالي: 4680 ملم

العرض: 1،895 ملم

الإرتفاع: 1،640 ملم

قاعدة العجلات: 2825 ملم

قبل المسار: 1،632 ملم

بعد المسار: 1،636 ملم

الوزن الصافي: 1،995 كجم

الإطارات الأمامية: 255 مم / 40/21 بوصة

الإطارات الخلفية: 255 مم / 40/21 بوصة

التعليق الأمامي: متعدد الوصلات

التعليق الخلفي: متعدد الوصلات

الفرامل الأمامية: قرص V.

الفرامل الخلفية: قرص V.

التوجيه: الرف والجناح. مواصفات سيارة اودي Q5 مواصفات سيارة اودي Q5 تطبق 2021 Audi SQ5 TFSI شارة SQ5 على الشبك الأمامي والخلفي للسيارة بشكل قياسي حتى تتمكن من التعرف عليها على أنها طراز S.

يبرز تصميم أنبوب العادم المزدوج المكون من قطعة واحدة وعجلات على شكل حرف V مقاس 21 بوصة بخمسة أضلاع مزدوجة مع ملاقط مكابح حمراء المظهر القوي والقوي لسيارة 2021 Audi SQ5 TFSI. ​يساعد “المصباح الخلفي OLED ” على قيادة أكثر أمانًا مع رؤية وأمان أوسع.

يجعل التصميم الفريد للمصباح الخلفي OLED SQ5 أكثر خصوصية، وتتحكم تقنية OLED في سطوع الضوء بحرية بينما تضيء الشكل الهندسي للضوء بالتساوي .

توفر المصابيح الأمامية Matrix LED مع إشارة الانعطاف الديناميكية مساعدة مثالية في الضوء العالي من خلال قياس زاوية الكاميرا الأمامية وسرعتها من خلال الكشف عن السيارة الأخرى والضوء. المزيد من المواصفات​ يبدأ العمل بسرعات أعلى من 60 كم / ساعة، ويتوقف عندما يقل عن 40 كم / ساعة

يتميز الداخل والرياضية من طراز S، بما في ذلك الكربون أطلس باللون الاسود.

شعار منقوش، دواسات من الألومنيوم، المحيطة ضوء (متعدد الألوان) و باب دخول أضواء .

انه ممكن. إذا نظرت إلى عجلة القيادة SQ5 ، ستجد شعار S في الأسفل. سعر سيارة أودي 2021 ويكون سعر السيارة عالميا: 48895 دولار امريكي.

سعر السيارة في مصر: 768184 جنيه مصري.

أيضا سعر السيارة في السعودية: 183394 ريال سعودي.

سعر السيارة في الامارات: 179601 درهم إماراتي. المزيد من المواصفات​سعر سيارة أودي 2021

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