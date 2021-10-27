سيارات مستعملة موديلات متنوعة للتنازل بدون مقابل أو رسوم، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هيونداي سوناتا مستعمل 2020 موجودة في مكة ومتاحة للتقبيل على بنك الراجحي، ماكينة اقتصادية سعة 2500 سي سي بقوة 194 حصان تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات، مع صرفية وقود تبلغ 16.5 كم لكل لتر وناقل حركة أوتوماتيكي وممشى 82 ألف كيلو متر. السيارة فئة سمارت مزودة بسقف بانوراما ومقاعد جلد وستاير خلفية، بالاضافة إلى إضاءات ليد وكاميرا وحساسات خلفية وإمكانية تشغيل بصمة إلى عازل حراري من الشركة. السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بنظام إيجار منتهى بالتمليك، تم دفع 24 قسط ومتبقى عليها 36 قسط فقط، قيمة القسط الشهري 1630 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة النهائية 39000 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

توفرت بالقصيم سيارة كامري مستعمل 2020 للتنازل بدون مقابل على عبداللطيف جميل للتمويل، السيارة فئة جراندي بمحرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر بقوة 297 حصان ويعمل بنظام الدفع الأمامي، القير أوتوماتيكي وقراءة العداد تبلغ 42 ألف كيلو متر وصرفية الوقود ممتازة تصل إلى 14.2 كم لكل لتر. السيارة بها كافة مواصفات فئة قراندي مضافاً لها برمجة لفتح وقفل النوافذ من خلال الريموت إلى جانب حماية وتظليل 3M، تم سداد 9 أقساط بقيمة 2436 ريال للقسط الواحد، ويتبقي 51 قسط إلى جانب دفعة أخيرة قدرها 54600 ريال، ويمكن طلب السداد المبكر بقيمة 131 ألف ريال.

وتتوفر في منطقة حفر الباطن سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2020 للتقبيل على الراجحي بشرط تحويل الراتب على البنك، السيارة وارد عبد اللطيف جميل فئة جي اكس 2 سبع مقاعد بدون دبل. محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 164 حصان ويعمل بنظام الدفع الخلفي، القير أوتوماتيكي 6 سرعات والممشى 32 ألف كيلو متر وكسور.

تتميز السيارة بجنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة وجناح خلفي ودخول ريموت وحساسات وكاميرا خلفية، إلى جانب شاشة لمس مقاس 6.2 إنش وشاشة معلومات ومكيف خلفي وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بشرط وجود رخصة سارية بدون مخالفات، تم سداد أقساط 11 شهر بقيمة 1535 ريال للقسط الواحد، يتبقي 49 قسط إلى جانب دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 44000 ريال يمكنك تقسيطها على سنتين.

سيارات مستعملة 2020 للتقبيل

وتوفرت للتنازل بدون مقابل في جدة سيارة هيونداي سنتافي موديل 2020، محرك رباعي الأسطوانات سعة 2400 سي سي بقوة 172 حصان ويعمل بنظام الدفع الأمامي، القير أوتوماتيكي وقراءة العداد 26 ألف كيلو متر فقط مع صرفية وقود تبلغ 12.6 كم لكل لتر. السيارة للتقبيل بدون مقابل أو رسوم على البنك الأهلي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، تم سداد أقساط 10 أشهر بقيمة 1484 ريال للقسط الواحد، يتبقي خمسين قسطاً إلى جانب دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 45 ألف ريال.