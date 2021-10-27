إطلاق لكزس LX 600 رسيماً في السعودية تصميم فاخر وإمكانيات متطورة.. أبرز مواصفاتها

لكزس LX 600 أعلنت عنها الشركة اليابانية لكزس أنها تكون السيارة الرسمية لعام 2022. حيث تم طرح مواصفات وإمكانيات لكزس LX 600 الخاصة بها خلال حفل المقام في السعودية من خلال عرض فيديو خاص يشرح إمكانيات السيارة. بالإضافة إلى طرح لكزس VIP 2022 والإعلان عن أسعار السيارة والجدير بالذكر أن هذه السيارة جاءت بتصميم مختلف يناسب الطرق الوعرة القيادة لمسافات طويلة على الطرق غير المستوية. كما يتم موعد طرح لكزس لعام 2022 خلال أيام قليلة مقبلة.

أعلنت السعودية من خلال حفل إنطلاق مهين في يوم 13 من أكتوبر من نفس العام، عن انطلاق أسطول سيارات الدفعة الرباعي من لكزس. ولمحبي القيادة بسيارات الدفع الرباعي في المسابقات الصحراوية، والقيادة على الطرق الوعرة، تكون مواصفات وإمكانيات لكزس LX 600 هي:

يعتبر هذا الإصدار من لكزس أخف من الطرازات السابقة، حيث تزن هذه السيارة 200 كجم.

إلى جانب أنها تتمتع بإطارات TNGA-F وهي المماثلة للسيارة Land Cruiser.

ومن جانب آخر، يوجد بالسيارة محرك 3.5 لتر، بقوة 450 حصان، بعزم دوران 650 نيوتن.

كما أنها تدعم نظام ناقل سرعات الأوتوماتيكي يدعم 10 سرعات.

وتوفر السيارة شاشتين أمام مقعد السائق للتحكم في السيارة بالكامل.

إلى جانب ذلك، تحتوي السيارة على كاميرا ترى كافة الإتجاهات، حتى يمكن التحكم في حركة السيارة.

كما يوجد 4 كاميرات في الجوانب الأربعة للسيارة، وذلك حتى تكون الزوايا واضحة لحماية السيارة من الاصطدام.

ومن جانب آخر، تدعم نظام التحكم في الثبات، والتحكم في المسار، ومنع إنغلاق المكابس، و تحذير الاصطدام الأمامي.

بخلاف ذلك، يدعم الأسطول من لكزس إمكانية المصادقة مع بصمة الإصبع، كنوع من زيادة الآمان ضد سرقة السيارة.

وفرت شركة لكزس اليابانية أكثر من طراز لكزس VIP 2022 حديث للعملاء الذين يحتاجون إلى قيادة سيارات الدفع الرباعي. حيث يكون من بينها كل من:

توجد بحجم صغير بالمقارنة مع الأنواع الأخرى.

لكزس LX 570 2022.

بجانب لكزس RX 2022.

لكزس NX 2022.

إلى جانب لكزس ES 2022.

كما يتم طرح طراز لكزس SUV الأكثر أناقة وتميزاً من بين كل الطرازات الحديثة من سيارات لكزس 2022.

تم الإعلان عن أسعار لكزس LX 600 بالعملات المختلفة على مستوى البلاد العربية بأسعار كل بلد عربي، وذلك من خلال التالي:

يتقرر سعرها في السعودية بما يعادل 350 ألف ريال سعودي.

أما عن سعرها بالدولار، فيكون ما يقرب من 90 ألف دولار.

كما يبلغ سعرها بالدينار الكويتي 27 ألف دينار كويتي.

أما عن سعرها بالريال القطري يبلغ سعرها بما يقارب من 327 ألف ريال قطري.

والجدير بالذكر، أنه لا يوجد حتى الآن أي معلومات عن إمكانية تقسيط سعر السيارة، ولكن قد يتوفر ذلك بعد طرحها بعدة أشهر.

يتقرر موعد طرح لكزس في الأسواق خلال أيام قليلة، حيث هناك الكثير من المعلومات أن يتم طرحها خلال شهر نوفمبر القادم في عام 2021.