اليك أرخص 6 سيارات جبارة يمكنك شرائها بأقل من 53 ألف ريال سعودي فقط تعرف عليهم

اليك أرخص 6 سيارات جبارة يمكنك شرائها بأقل من 53 ألف ريال سعودي يبحث العديد من المواطنين بالحصول على سيارة رخيصة السعر مع احتفاظها بالتقنيات الأساسية والتي تساعد في رفع مستوى أداء السيارة لفترات طويلة لهذا نقدم لكم مجموعة متنوعة من أشهر السيارات العالمية والتي تقدم بسعر منخفض التكلفة بالمقارنة مع نظيراتها داخل الأسواق السعودية مع عرضنا لأهم المزايا الخاصة بكل سيارة من خلال التعرف على الأنواع التالية والتي نقوم بعرضها بأسعار أقل من 55 ألف ريال سعودي.

سيارة كيا بيجاس 2021

تصنف سيارة كيا بيجاس 2021 إلى فئة سيارات سيدان صغيرة الحجم والتي تتميز بتعدد استخداماتها وإمكانياتها الداخلية حيث يصمم محركها بمعدل اربع اسطوانات بسعة 1.4 لتر مع تزويد السيارة بناقل أوتوماتيكي للحركة والذي يستخدم بمعدل أربع سرعات السيارة قادرة على توليد 95 حصان وتتوفر هذه السيارة ب ثمانية مكبرات صوتية و مداخل يو اس بي ومدخل اي يو سي بينما تسجل أسعار السيارة حوالي 47.989 ريال سعودي.

تبلغ سعة المحرك حوالي 1.6 لتر والذي يأتي في الغالب على شكل رباعي الاسطوانة بينما ترتفع معدلات توليد السيارة لنحو 102 حصان إلى جانب تحكم بناقل الحركة خماسي السرعات بينما تدعم مشغل السي دي وإمكانية الاتصال بالواي فاي مع تواجد السيارة بسعر يبدء من 50.370 ريال.

تدعم السيارة محرك بأربع اسطوانات داخلية وتصل سعته التخزينية لنحو 1.3 لتر كما يدعم الجر الأمامي للعجلات بينما يولد حوالي 98 حصان وتتميز السيارة بتواجد شاشة الوسائط المتعددة بداخلها مع دعم الاغلاق والفتح للابواب بشكل إلى بينما تسجل هذه السيارة اسعار تبلغ 45.900 ريال.

يتشابه أنظمة المحرك مع الانظمة السابقة ولكن يختلف في قدرة توليد السيارة والتي تبلغ حوالي 116 حصان مع 148 معدل نيوتن بينما ناقل الحركة يحتوي على اربع سرعات عالية عمل اوتوماتيك وتتوفر السيارة بسعر يبدء من 52.888 ريال.

تصل سعة التخزين للمحرك في هذه السيارة بنحو 1.5 لتر مع توليد عدد احصنة يقدر بنحو 80 حصان وحوالي 145 دوران نيوتن مع احتواء السيارة على 6 مكبرات للصوت وبعض أنظمة التحكم الكهربي لأجزاء السيارة المتنوعة وتسجل اسعار السيارة حوالي 43.700 ريال.

ترتفع معدلات توليد المحرك في هذه السيارة لتبلغ 123 حصان مع دعم المحرك بشكل رباعي الاسطوانات سعة محددة للتخزين تقدر بنحو 1.6 لتر مع تزويد السيارة بكل من ناقل للحركة بمعدل اربع سرعات و6 مكبرات داخلية للصوت وتسجل اسعار هذه الفئة حوالي 44.900 ريال.