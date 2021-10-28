جيب تطلق السيارة الأسطورة “جراند شيروكي إل” الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات خيالية

كشفت جيب عن السيارة الجديدة جراند شيروكي إل نسختها الجديدة، وعملت على إصدار أسرع وأحدث سيارة، تتكون من ثلاثة صفوف، ومجموعة من المحركات تبلغ حوالي 357 حصان، كما تحتوي على تقنيات متميزة وأكثر تميزا ورقي، وسوف تباع هذه السيارة الجديدة التي تسمى جراند شيروكي إل الجديدة إلى جانب سيارة جيب جراند شيروكي 2021 الموجودة حاليًا في الأسواق، وتعتبر هذه السيارة الجديدة المتميزة هي أول سيارة رياضية يتم وضعها في الأسواق، وتعتبر سيارة كبيرة متعددة الاستخدامات، فهي علامة تجارية كاملة وتم تطوير التصميم فيها، وهو في طبيعة الحال من أجمل التصاميم الدقيقة والملحوظة على مدار إنتاج نوع السيارة في السنوات الماضية، مع إنشاء التحديثات على الإصدار الجديد لها أيضًا.

بالنسبة للمواصفات الخارجية للسيارة، فهي تعتمد في الأساس على الشكل الجديد والمختلف عن بقية الأنواع من الشركة نفيها، تتكون البنية الخارجية لها من 3 صفوف، يتم وضعها على بنية مركبة جديدة تمامًا، مع وجود التعليق الأمامي والخلفي المستقل، بالإضافة إلى النظام الهوائي Quadra-Lift الحصرية، بالإضافة إلى التخميد التكيفي الإلكتروني، من الجدير بالذكر أن السيارة بها خصائص متميزة للقيادة على الطريق.

بالسبة لمقدمة السيارة، فنجد تصميمها الجديدة المستوحاة من جراند واجونير التي ظهرت في عام 2020، والسيارة تتميز بالغطاء الأكثر بروازًا، يحتوي على انحدار يعمل على إعطاء شكل عدواني أكثر، وهذه الشبكة الأمامية تحتوي على سبع شرائح مكونة من تصميم جديد لتحديد واجهة جيب الأيقونة، وتعمل على الوقوف فوق فتحة كبيرة سفلية. جانب السيارة يحتوي على تصميم جانبي جديد وحاد، ويشبه تصميم المقدمة كثيرًا، أما التصميم من الخلف فهو يتكون من المصابيح الرفيعة من النوع LED التي تمتد من غطاء الصندوق حتى الخارج، وتحيط بالحاجز الخلفي للسيارة.

تتميز السيارة الجديدة باحتوائها على أفضل مميزات للأمانة والسلامة التي تحيط بالسائق والراكبين، وتحمي السيارة نفسها كذلك، وهي المميزات تكون كالتالي: