ارخص سيارة يابانية.. انطلاق تويوتا بيلتا للطرق الوعرة فالسعودية الاحدث والاقوى فى عالم السيارات بالمواصفات

ارخص سيارة يابانية.. انطلاق تويوتا بيلتا للطرق الوعرة فالسعودية ، يبحث الكثير من الناس من كل مكان في العالم عن مواصفات تويوتا بيلتا 2022 بعد تسريب بعض اللقطات السريعة لها على الإنترنت، وتم نشر موقع كارتوق الذي يختص بالمحركات أن تويوتا بيلتا هي النسخة الحافة التي تنتمي إلى فئة السيدان، وتم إنتاجها الآن باستخدام منظمة تويوتا اليابانية بالتعاون مع سوزوكي، حيث تكون السيارة هي النسخة المتساوية مثل سيارات سوزوكي سياز، ولكن مع علامة تويوتا الشهيرة في مقدمة السيارة، قدمت المنظمة العديد من الكماليات وأجرت بعض التعديلات على السيارة، من أجل تلبية احتياجات المستهلكين الذين يحتاجون إلى التسوق لهذه السيارة.

ارخص سيارة يابانية.. انطلاق تويوتا بيلتا للطرق الوعرة فالسعودية

تتميز تويوتا بيلتا 2022 بالعديد من المواصفات التي تجعلها نموذجًا فريدًا ومختلفًا تمامًا، حيث إنها قفزة نوعية داخل سيارات السيدان العالمية، وهذه هي مواصفتها من المؤسسة اليابانية Toyota:

تتميز السيارة بمحرك 1500 سي سي بقوة واحدة صفر وخمسة أحصنة، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، ولكن قد يكون هناك طراز آخر من ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات وهو الأفضل.

بمحرك 1500 سي سي بقوة واحدة صفر وخمسة أحصنة، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، ولكن قد يكون هناك طراز آخر من ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات وهو الأفضل. كما أن السيارة تعتمد على منظومة الجر بالعجلات الأمامية.

حيث تم ضبط قدرة صندوق السيارة 495 لترًا.

سعة خزان الغاز جاهزة 42 لترًا.

تسرع Belta من صفر إلى 100 كم / ساعة في 12 ثانية فقط.

كما أن يمكنك التحكم في الإضاءة.

وتأتي السيارة بعجلات رياضية قياس 16 بوصة، وهي مصنوعة من مواد قوية ومتينة.

يوجد داخل السيارة مثبت للسرعة عالى الجودة.

حيث تحتوي على أنظمة مساعدة الفرامل.

تأتي السيارة مع مرآة داخلية ذات تعتيم تلقائي.

المقابض الخارجية للسيارة مصنوعة من الكروم.

تتميز السيارة بوجود زر لبدء أو إيقاف المحرك.

يوجد لديها تكييف هواء أوتوماتيكي رقمي.

تنجيد مقاعد السيارة مصنوع من أجود أنواع الجلد.

يتميز مقعد السائق قابل لضبط الارتفاع.

تقليم باب السيارة المصنوع من الجلد.

تتسع المساحة الداخلية للسيارة لما يصل إلى خمسة أشخاص.

لم يتم الإعلان عن سعره السيارة حتى هذا الوقت بشكل رسمي داخل الأسوق في المملكة العربية السعودية، واذا تم ذكر أي تفاصيل عن سعرها سوف نقوم بذكرها على الفور.