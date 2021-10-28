مكتسح الاسفلت.. تويوتا كامرى الجديدة كليا موديل 2022 فالسعودية بالاسعار والمواصفات المذهلة

مكتسح الاسفلت.. تويوتا كامرى الجديدة كليا موديل 2022 ، سيارة تويوتا كامرى هي سيارة عائلية متوسطة الحجم بدأ الإنتاج فيها في عام 1982، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية الأولى من حيث التسويق حتى وصولنا الى اليوم لتسويق حيث أن السيارة كبيرة وحققت دخلًا قويًا في أستراليا ودول كثيرة بما في ذلك دول الخليج العربي، لكنها ليست دائمًا كبيرة للغاية في السوق المصري، بسبب رسومها المفرطة للغاية وعدم القدرة على المنافسة في السوق المصري.

مكتسح الاسفلت.. تويوتا كامرى الجديدة كليا موديل 2022

تعد سيارة تويوتا كامري من أفضل السيارات الموجودة الأن داخل المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الموصفات هي:

قد تكون السيارة ذات كفاءة عالية في استخدام الغاز.

يوجد أيضا في كامري مساحة كافية للتخزين.

تحتوي السيارة على جميع هياكل الأمان، حيث لا يوجد شيء فريد في فئة الرسوم هذه

يوجد في السيارة مساحة تخزين مثالية، ومساحة الصندوق الخلفي 427 لترًا.

تتمتع تويوتا كامري 2021 أيضا بالعديد من إمكانيات السلامة، بما في ذلك أجهزة مراقبة الممرات، ومساعدة تثبيت المسار، كما انها تتميز بوجود والتنبيه من الاصطدام الأمامي.

ويوجد لديها أيضا اكتشاف المشاة، وفرامل الطوارئ المحوسبة، والتعرف على إشارات المرور، ووظائف السلامة الأخرى.

التلاعب التكيفي في الرحلات البحرية، وكاميرا الرؤية الخلفية، والإضاءة العالية الآلية.

تتميز بوجود شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات، وشاحن wi-fi، وراديو عالي الدقة، ويوجد فيها جهاز صوت JBL بتسعة مكبرات صوت، ومكيف تلقائي ثنائي، وخاصية الوصول الى السيارة بدون مفتاح.

سيارة كامري تم تصنيعها على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، تبدأ من 146،280 ريال سعودي وتتضمن محركًا هجينًا، ونظام تحذير، ونظام مساعدة للحفاظ على المسار، والتحذير عند المغادرة.

تويوتا كامري هي سيارة يابانية كما أنها تأتي للسوق المصري تابعة لمنظمة تويوتا مصر كما أن يتم أخذ السيارة في الاعتبار سيارة سيدان متوسطة الحجم كما أنها متوفرة في السوق المصري بفئة واحدة حيث أن سعرها سيء للغاية داخل السوق المصري، وتعتبر أسوأ سيارة في السوق منذ الانطلاق بعبارات السعر بسبب الجمارك، بينما في المملكة العربية السعودية سعرها مناسب لكافة الطبقات.