تسريبات تكشف سعر تويوتا بيلتا 2022 المنتظرة في السعودية.. سعر خرافي

بيلتا 2022 وحش تويوتا التي تنوي بها نيل نصيب الأسد من مبيعات السيارات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ومن بين أهم الأشياء التي سوف تعمل على نجاح خطة تويوتا هي سعر بيلتا 2022، وفي أحدث تسريب بحسب عدد من خبراء السيارات حول سعر الوحش الياباني الجديد، كان هناك ربط بين تسعير تويوتا بيلتا وبين تسعير سوزوكي سياز 2022 في المملكة، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان تويوتا بيلتا تضع نفسها في صدارة السيارات الموفرة للبنزين.

تسريبات تكشف سعر تويوتا بيلتا 2022 المنتظرة في السعودية

ربط التسريب بين تسعير سوزوكي سياز 2022 في السعودية وبين تسعير تويوتا بيلتا 2022 المتوقع نظراً لأن الأخيرة تأتي بتعديلات كبيرة لكنها على نفس هيكل سياز ونفس تجهيزاتها تقربيًا.

ويبلغ سعر سياز 2022 في المملكة العربية السعودية كما أعلن وكيلها نجيب أوتو: 54 ألف ريال، وهي متاحة أيضا لديه بنظام التقسيط المريح.

وفي الوقت نفسه تتشابه السيارتين في الكثير من الأشياء، إلا أنه من المنتظر أن تجري تويوتا تعديلات تميز الوحش الياباني الجديد بيلتا ليتمكن من القضاء على جميع المنافسين.

رجح خبراء السيارات أن تسعير بيلتا سوف يبدأ من 62 ألف ريال في السعودية.

وفي الوقت نفسه سوف تأتي السيارة الخرافية في مصر بسعر يبدأ من 265 ألف جنيه.

بحسب خبراء السيارات يرجع هذا الاختلاف في السعر للعديد من الأسباب ومن بينها:

اسم تويوتا الذي يعشقه الملايين في جميع أنحاء العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية على بيلتا يساوي الكثير.

وفي الوقت نفسه هناك عدد كبير من الإضافات المنتظرة على بيلتا ومن بين أبرزها إضافة نظام مانع إنغلاق الفرامل.

خدمات ما بعد البيع التي تقدمها تويوتا في جميع أنحاء العالم وخاصة في السعودية تعطي الحق لتويوتا في رفع السعر.

تسعى تويوتا بكل ما أوتيت من قوة لغزو سوق السيارات الاقتصادية بقوة من خلال بيلتا.

وفي الوقت نفسه منحت تويوتا بيلتا 2022 العديد من المواصفات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف.

ويعد أبرز هذه المواصفات هو التسعير الجيد بالإضافة إلى الاعتمادية التي تمنحها تويوتا لجميع عملائها.

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