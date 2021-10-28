عروض سيارات نيسان موتورز السعودية

عروض السيارات في نيسان موتورز بالسعودية، شركة نيسان الشهيرة للسيارات اليابانية لها أكثر من معرض في مناطق مختلفة من العالم وكذلك في المملكة العربية السعودية، وفي الفترة الحالية أعلنت معارض سيارات نيسان موتورز بالسعودية عن وجود عروض رائعة على السيارات ويبدأ سعر معظم السيارات من 58 ألف ريال سعودي بالإضافة لإتاحة خدمة التقسيط الشهري للراغبين في شراء السيارات ولكن يواجهون صعوبة في دفع المبلغ دفعة كاملة وإليكم أنواع سيارات نيسان موتورز الموجودة في العروض.

سعر ومزايا سيارة نيسان ماكسيما

نوضح لكم في النقاط التالية سعر سيارة نيسان ماكسيما في العرض مع المزايا المتواجدة بها:

السيارة لها أربعة أبواب.

خاصية توصيل الهاتف بالسيارة لإجراء المكالمات أو الاستماع إلى الراديو.

من نوعية السيارات الرياضية والعائلية.

نظام الحركة بالسيارة نوعه أتوماتيكي.

محرك السيارة نوعه سداسي.

سعر نيسان ماكسيما في العرض 108399 ريال سعودي قسطها الشهري 1597 ريال ونسبة المرابحة للسيارة لا تزيد عن 0.91%.

مزايا سيارة نيسان باترول والسعر

نوضح لكم سعر سيارة نيسان باترول في العرض والمزايا المتوفرة بها:

السيارة بها خاصية الاستشعار من أجل تقليل الحوادث وكذلك بها نظام للفرملة الطارئة.

سيارة دفع رباعي لذلك فهي متوافقة مع المناطق الصحراوية.

سيارة دفع رباعي لذلك فهي متوافقة مع المناطق الصحراوية. وجود كاميرا للسائق ليتمكن من رؤية ما خلف السيارة.

بها خاصية لتثبيت السرعة.

تقسيط السيارة الشهري يبدأ من 1316 ريال.

سعر ومزايا سيارة نيسان التيما

وأما عن سيارة نيسان التيما فهذه بعض من الخصائص التي تتوافر بها مع السعر في العرض:

يتواجد بالسيارة محرك سعته تتحمل حتى لترين ونصف لتر.

بها نظام ذكي للتحرك والانتقال.

مناسبة للعائلات لأنها ذات تصميم واسع من الداخل.

سعر سيارة نيسان التيما هو 78099 ريال وتقسيطها الشهري يبدأ من 1178 ريال أما عن نسبة المرابحة فلا تزيد عن 0.91%.

مزايا وسعر سيارة نيسان اكس تريل

وتتميز سيارة نيسان اكس تريل بسعرها المنخفض أيضًا في العروض ومن مزايا نيسان اكس تريل: