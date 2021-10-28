“اسطورت السيارات” نيسان باترول 2022 بالمواصفات والاسعار في السعودية

“اسطورت السيارات” نيسان باترول 2022 تعد سيارة نيسان باترول 2022 من إحدى السيارات الحديثة والتي تدعم أنظمة الدفع الرباعي وتم إنشاء هذه السيارة بواسطة شركة نيسان اليابانية. والتي قامت بتصنيع السيارة لتبدو بشكل عائلي مرتفع نسبيًا عن سطح الأرض والتي استطاعت من خلال تصميم هذه السيارة ان تجعلها أكثر قوة عبر الطرقات الوعرة وتضمينها ضمن أهم سيارات svu والمتوقع طرحها داخل الأسواق بعد نشر عدة معلومات مهمة تتعلق بانظمة الأمان والشكل الداخلي الذي اعتمدت عليه الشركة في تصميم السيارة.

تضم السيارة العديد من المزايا الداخلية والتي توفر جميع سبل الراحة لمختلف الركاب بفضل تواجد كل من المواصفات التالية بداخلها

تكفى السيارة من الداخل لثمانية أفراد وهذا بمعدل ثلاث صفوف من المقاعد والتي تم اختيار الجلد من نوعية الالكانتر في تصنيعها .

تزود راسية المقاعد بمسمى شركة نيسمو البارز مع تزويد المقاعد بأنظمة لضبط معدلات الأجواء من البرودة والحرارة القابلة للتعديل الكهربي.

تضم عدة عناصر داخلية. للترفيه من خلال دعم تشغيل WI fi وتضم 13 مكبر عالي الجودة اَللصوت داخل السيارة مع تزويد آبل كار بلاي.

تزود السيارة أيضا ب أندرويد أوتو وشاشة الترفية والمعلومات التقنية والبالغ مقاسها ثمانية بوصة.

تضم نظام GPS الملاحة ونظام Bose لتوضيح مستوى جودة الصوت الداخلي.

دعم خاصية الاتصال اللاسلكي وشحن الهاتف الجوال إلى جانب تضمين أنظمة خلفية للترفيه وسماعات لاسلكية للراس .

تعد أنظمة السلامة من إحدى أبرز الأشياء التي قامت شركة نيسان ب اضافتها للإصدار الجديد

نظام مانع للانزلاق عبر المنحدرات والطرق الوعرة TCS.

أنظمة للتنبيه في حالات المرور الخلفي rcta.

نظام تثبيت مستوى السرعة من نيسان pro pilot.

أنظمة خاصة ب مراقبة النقاط العمياء.

أنظمة لمراقبة العواد الداخلي والضغط داخل الإطارات عند القيادة.

اسعار نيسان باترول 2022 في السعودية

حتى الان لم يتم إطلاق سيارات نيسان باترول بشكل رسمي داخل الأسواق والتي من المتوقع أن تبدأ أولى إصداراتها بنحو 245.000 ريال سعودي والتي سوف يتم الإعلان عن أسعارها بشكل رسمي بمختلف الفئات خلال الفترات القادمة. عبر موقع اصدار السيارة.