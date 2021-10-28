مواصفات عربة مرسيدس 2022 الجيل الجديد تعرف على سعرها ومواصفاتها

مواصفات عربة مرسيدس 2022 ، كشفت مرسيدس AMG الستار بشكل رسمي عن موديل SL وهو من الجيل الجديد mercedes sl 2022 ولكن العربة يوجد فيها اختلافات جذرية عميقة عن موديلها السابق لذلك الموديل، وذلك التغيير في العديد من الأشياء بداية من المنصة أو تصميمها وتقنياتها أو داخليتها الجديدة التي أصبحت بـ 4 مقاعد وفي تلك المقالة سوف نتحدث عن تلك السيارة وتقنياتها المتطورة وسنطلعكم أيضاَ على الصور المتاحة لها فتابعونا في السطور القادمة.

مواصفات عربة مرسيدس 2022

سيارة new mercedes sl تتبع لغة تصميم AMG الموجودة حالياً في التصميمات الأخر حيث أن السيارة تأتي :

السيارة تأتي بشبك أمامي شكله جريء حاد.

الخطوط الخارجية للسيارة حادة.

كما تتميز السيارة بمقابض أبواب إلكترونية قابلة للثني مثل مقابض أبواب Mercedes SL 2021 .

. كذلك انتقلت السيارة من السقف المعدني للسقف القماشي وذلك لتخفيف الوزن بمعدل 21 كيلوجرام.

بالإضافة إلى انه يمكن ثني ورفع السقف في 15 ثانية.

2022 Mercedes-AMG SL

امتد صنع مواصفات عربة مرسيدس 2022 إلى 67 عام ، فذلك التصميم سوف يتميز بالرحابة مع شاشات كبيرة مميزة كما انه أيضاً قد عادت داخلية رودستر الجديدة بشكل جديد مثل :

وضعية الأربعة مقاعد وذلك للمرة الأولى منذ الثمانينات.

كما قد هدفت مرسيدس لكي تجمع ما بين تصميم الأنالوج الكلاسيكي وأيضاً التصميم الرقمي العصري وذلك وفق تصريح العلامة.

كما نرى لوحة عدادات رقمية بمقاس 12.3 إنش من نوع LCD.

كذلك شاشة تعمل باللمس مقاس 11.9 إنش وهي للنظام الترفيهي الذي يدمج في الكونسول الأوسط.

بالإضافة إلى تقنية اختيارية ثلاثية الأبعاد وذلك لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي للسيارة.

مرسيدس SL 2022

من مواصفات عربة مرسيدس 2022 انه تشمل السيارة مزايا متعددة مثل :

تتميز السيارة بجلود النابا الفاخرة ومقاعد AMG الرياضية.

كما انه ستنتقل SL الجديدة إلى منصة جديدة لكي تجمع بين الألمنيوم والفولاذ والمجنيسيوم وألياف الكربون. وذلك الجمع لكي يتم خفض وزن المنصة إلى 270 كيلوجرام فحسب.

بالإضافة إلى أن السيارة أصبحت أكثر ثبات من AMG GT رودستر بمعدل 50%

وفي النهاية سوف تأتي السيارة بسقف قماشي مع نظام الدفع الكلي AMG 4Matic+ للمرة الأولى

sl 2022

سوف تأتي سيارة mercedes sl-class ببعض المواصفات منها :

محرك 4.0 لتر توين تيربو 8 سلندر المحرك بقوة 469 حصان

وأيضاً عزم دوران 700 نيوتن متر للفئة الأساسية.

وقوة العربة 577 حصان مع عزم دوران 800 نيوتن متر للفئة الأكثر قوة.

أما بالنسبة لسعر العربة فلم يتم الكشف عنها إلى الآن تابعونا لمعرفة كل جديد

وفي نهاية المقال نرجو أن تكون مقالتنا عن مواصفات عربة مرسيدس 2022 و mercedes sl-class قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.