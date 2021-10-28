سيارات تويوتا مستعمل موديل 2012 فأكثر بحالة ممتازة للبيع بحد رخيص، السيارة الأولى في متابعتنا اليوم هي تويوتا كورولا مستعمل 2015 ومتاحة للبيع في الخبر بالمنطقة الشرقية، السيارة باللون الفضي وداخلية جلد مزيج بين الأسود والبيج وإضاءة بالكامل ليد، السيارة مفحوصة ومجددة والبودي به رشوش متفرقة على الجانبين. محرك بنزين وجير أوتوماتيك مع العلم أن الماكينة والجير والمكيف والشاص والاير باجات بحالة ممتازة، تتميز السيارة بزجاج ومرايا كهرباء مع سنترلوك وبها منافذ للشحن والطاقة وتدعم البلوتوث، الممشى 540 ألف كيلو متر وحد البيع 28 ألف ريال فقط.

تويوتا مستعمل للبيع بحد رخيص

تتوفر للبيع بمدينة أبها سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2017، السيارة مجددة مفحوصة لونها أبيض لؤلؤي مع داخلية مميزة باللون الأسود، السيارة بحالة ممتازة ماكينة وعضلات ممشاها 170 ألف كيلو متر المكيف ثلج والإضاءات ليد وناقل الحركة أوتوماتيكي. عيوب السيارة تتضمن رشوش جانبية تجميلية جهة اليمين واليسار بينما مقدمة السيارة والسقف وباب الشنطة بحالة الوكالة. وصل أعلى سوم للسيارة إلى 44 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة تويوتا لاندكروزر GXR موديل 2013 استعمال نظيف جداً بحالة الوكالة، السيارة باللون الأبيض مع داخلية باللون البيج وتخشيب وجنوط مقاس 17. ماكينة بنزين 6 سلندر وجير أوتوماتيكي والممشى 280 الف كيلو متر، تتميز السيارة بإمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي وحساسات خلفية وإضاءات ليد بالكامل، بالإضافة إلى فتحة سقف و مثبت سرعة مع بصمه وشاشة DVD وتطعيمات مميزة من الكروم على الأبواب والمرايا الجانبية، وصل أعلى سوم للسيارة إلى مائة ألف ريال.

عروض حراج سيارات تويوتا مستعملة

تتوفر للبيع في أبها سيارة تويوتا فورتشنر مستعمل فئة VX دبل موديل 2012، اللون الخارجي أسود والبودي لا يخلو من الرشات المتفرقة،السيارة بها شبك ضخم من الكروم مع مقابض للأبواب أيضاً من الكروم إلى جانب وطايا وحنايا عفش، محرك سداسي سعة 4000 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 400 ألف كيلو متر، السيارة بها إضاءات ليد وإشارات انعطاف جانبية وكثير من المميزات، ماكينة وقير على الشرط والسوم وصل إلى 35 الف ريال وحد البيع قريب.