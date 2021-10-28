عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش 1443 في السعودية

في المملكة العربية السعودية الكثير من المعارض التي تقدم عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش وعلى أحدث الموديلات، حيث أصبح شراء السيارات من ضروريات الحياة وهذه الضرورة أصبحت ملحة في صخب الحياة وكثرة الأشغال، لكن شراء السيارة أمر مكلف لا يتحمل الكثير ضغوطه وفي نفس الوقت يرغب في امتلاك سيارة وكان الحل في تقسيط سيارات بسعر الكاش، ومن أكثر المعارض في ذلك شركة عبداللطيف جميل للتمويل.

تقسيط السيارات هو الحل الأول لمعظم المواطنين السعوديين، وذلك لأن التكلفة عادة ما تكون مرتفعة.

ولذا تعددت الشركات التي تتيح خدمة التقسيط وبسعر الكاش

ومن أشهر الشركات التي تختص في ذلك شركة عبداللطيف جميل، التي تحتل الريادة في هذا المجال

وذلك لعدم اشتراط التقسيط فيها بوجود مقدم، وتمنح تقسيط على السيارات الجديدة والمستعملة.

عروض تقسيط سيارات بسعر الكاشتقسيط سيارات عبداللطيف جميل

تقدم الشركة أفضل نوع سيارة داخل المملكة وهى سيارة هيونداي هذا فضلا عن عدم وجود دفعات أولية لامتلاك السيارة، وهذه الخدمة تتاح بواسطة العروض الخاصة بالتأجير التمويلي الذي يتوفر في فروع الشركة، وبجانب هذه الميزة الكبيرة فنظام التمويل هذا يتبع الشريعة الإسلامية ومن أهم أنواع السيارات المتاحة هي:

سيارة هيونداي موديل 2021 فقد تم تحديد خمس سنوات للانتهاء من أقساطها، وكان القسط الشهري 1041 ريال.

كما يوجد نوع إلنترا كذلك موديل هذا العام مع تمديد مدة التقسيط الي 60 شهر بواقع 1295 ريال شهريا.

بينما النوع الثالث من السيارات المتاحة هو كريتا والتي تسدد خلال خمس سنوات، مع مبلغ شهري يصل إلى 1288 ريال.

سيارة اكسنت وهى الأقل من حيث السداد الشهري فهو يبلغ 1094 ريال وتمتلك نفس مدة السداد.

تقسيط السيارات أمر لن يتوقف فالحاجة مستمرة دائما لامتلاك سيارة لكن التقسيط بسعر الكاش مع عدم وجود شرط الدفع المسبق بالتأكيد ذلك سيزيد عدد مالكي السيارات.

ويجب من معرفة كافة الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على امتلاك سيارة من شركة عبداللطيف جميل بسعر الكاش ومتناسبة معك من خلال القسط الذي تستطيع دفعه.

تقسيط سيارات بدون مقدم