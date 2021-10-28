مميزات وعيوب شيفرولية أوبترا 2022 وسعرها يبدأ من 47.780 ألف ريال

شيفرولية أوبترا 2022 من أهم السيارات في العالم العربي، وهذا لأنها من السيارات المثالية التي يرغب أي شخص في الحصول عليها، لأن لديها الكثير من المميزات والمواصفات التي جعلت الكثيرين من المهتمين يرغبون بالحصول عليها، لذلك إليك الآن مواصفات هذه السيارة بشكل مفصل.

سيارة شيفرولية أوبترا 2022

يجب أن تعلم أن شيفرولية أوبترا 2022 لها مواصفات مميزة، لذلك سنحرص الآن على جعلك تتعرف أكثر عليها من خلال هذه الفقرات الآتية:

طول السيارة 4597.

عرض السيارة 1436 مم.

ارتفاع السيارة 1462 مم.

تم صنع الهيكل الخارجي من السيارة بخامات عالية الجودة، بالإضافة أنهم حرصوا على تزويدها بحساسات للركن بالإضافة إلى مصابيح ليد في كامل السيارة.

المواصفات الخارجية للسيارة

مميزات سيارة شيفرولية أوبترا 2022

يجب أن تعلم أن كل سيارة تتوفر بها العديد من المميزات، وإليك هذه المميزات خلال النقاط التالية:

خاصية الأمان عالية بحيث تم وضع نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى 2 إير باج الذي عمل على تغطية المقاعد الأمامية في السيارة.

تم وضع فرامل بتقنية مانعة للانغلاق تسمى ABS.

المدة الزمنية التي تستغرقها من مرحلة الثبات مرورًا إلى 100 كم تقدر 13.2 ثانية.

موفرة بشكل كبير للوقود بحيث تستهلك حوالي 7.3 لتر كل 100 متر.

يوجد أداة متعددة الوظائف يتمكن المستخدم في التحكم بالعديد من الخصائص.

يتوفر في السيارة سقف كهربائي تستطيع التحكم به.

كما تم وضع بعض وسائل الترفيه مثل منفذ AUX، بالإضافة إلى إدراج حوالي أربع مكبرات للصوت.

تتميز السيارة بوجود مساحة خلفية وأمامية بين المقاعد، وهذا يجعلها مريحة لجميع الركاب.

تم وضع محرك رباني أسطواني سعته 1500 CC، وقوته 110 حصان، وعزم دورانه 147 نيوتن.

تم وضع جنوط رياضية حجمها 15 بوصة.

حرصوا على وضع فتيس أتوماتيك وصلة سرعاته إلى 6.

عيوب السيارة

يوجد بعض العيوب البسيطة داخل سيارة شيفرولية أوبترا 2022، وسنتعرف عليها الآن:

الموتور يصدر صوت مرتفع أثناء السير في المقصورة الداخلية.

إذا ما قمت بمقارنة السيارة مع الفئات المنافسة لها، ستجد أن السيارة يجب أن تزود ببعض وسائل الأمان أكثر.

نظام عزل الصوت الخارجي ضعيف نسبيًا، حتى وإن كنت تسير بسرعة قليلة.

سعر سيارة شيفرولية أوبترا 2022 في السعودية

يوم أربع فئات لهذه السيارة في السعودية، وإليك أسعار هذه الفئات: